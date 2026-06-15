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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất truyền hình ảnh lái xe vận tải về CSGT để xử lý vi phạm

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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất truyền hình ảnh lái xe vận tải về CSGT để xử lý vi phạm

Bộ Công an đề xuất camera trên xe vận tải truyền dữ liệu trực tiếp về Cục CSGT nhằm nâng cao công tác xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Minh Quân - Hà Anh
#Giám sát giao thông qua camera xe tải #Truyền dữ liệu thời gian thực #Chống vi phạm giao thông #Bảo đảm an ninh trật tự #Ứng dụng công nghệ trong kiểm soát

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