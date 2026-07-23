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[GALLERY] Bí ẩn màu sơn Spectraflair độc bản trên Bentley Continental GT

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bí ẩn màu sơn Spectraflair độc bản trên Bentley Continental GT

Màu sơn Spectraflair trên Bentley Continental GT mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, tại xưởng sơn của Bentley tại Crewe, Anh.

Nguyễn Nam
Xưởng sơn hiện đại bậc nhất của Bentley tại Crewe, Anh Quốc chính thức khánh thành đã nâng tầm nghệ thuật sơn xe lên tầm cao mới về độ hoàn thiện và chất lượng. Màu sơn đặc trưng "Spectraflair" sẽ có sẵn thông qua chương trình cá nhân hóa "By Mulliner".
Xưởng sơn hiện đại bậc nhất của Bentley tại Crewe, Anh Quốc chính thức khánh thành đã nâng tầm nghệ thuật sơn xe lên tầm cao mới về độ hoàn thiện và chất lượng. Màu sơn đặc trưng "Spectraflair" sẽ có sẵn thông qua chương trình cá nhân hóa "By Mulliner".
Bentley luôn là thước đo chuẩn mực cho sự tinh tế và xa xỉ, qua nhiều năm thương hiệu này còn trở thành biểu tượng của hiệu suất đỉnh cao. Việc dung hòa cả 3 yếu tố này mang lại cho hãng xe Anh Quốc sức sống bền bỉ và sức hút mãnh liệt trong thế giới ôtô ngày nay.
Bentley luôn là thước đo chuẩn mực cho sự tinh tế và xa xỉ, qua nhiều năm thương hiệu này còn trở thành biểu tượng của hiệu suất đỉnh cao. Việc dung hòa cả 3 yếu tố này mang lại cho hãng xe Anh Quốc sức sống bền bỉ và sức hút mãnh liệt trong thế giới ôtô ngày nay.
Để duy trì vị thế cạnh tranh, thương hiệu Anh liên tục thực hiện các cải tiến cho các cơ sở sản xuất của mình tại Crewe, Anh Quốc. Một trong những phân khu mới nhất vừa được đưa vào hoạt động là xưởng sơn hiện đại bậc nhất và Bentley đã chọn Continental GT S hoàn hảo nhất để phô diễn năng lực này.
Để duy trì vị thế cạnh tranh, thương hiệu Anh liên tục thực hiện các cải tiến cho các cơ sở sản xuất của mình tại Crewe, Anh Quốc. Một trong những phân khu mới nhất vừa được đưa vào hoạt động là xưởng sơn hiện đại bậc nhất và Bentley đã chọn Continental GT S hoàn hảo nhất để phô diễn năng lực này.
Màu sơn mới trên phiên bản độc bản Continental GT S mà Bentley gọi là "Spectraflair". Màu sơn mới là thành quả tổng hòa từ tất cả các kỹ thuật và công nghệ tân tiến nhất được tích hợp bên trong cơ sở mới.
Màu sơn mới trên phiên bản độc bản Continental GT S mà Bentley gọi là "Spectraflair". Màu sơn mới là thành quả tổng hòa từ tất cả các kỹ thuật và công nghệ tân tiến nhất được tích hợp bên trong cơ sở mới.
Theo ông Andreas Lehe - Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Sản xuất của Bentley cho biết, “Trong nhiều thập kỷ tới, xưởng sơn này sẽ giúp củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi về chất lượng hoàn thiện bề mặt sơn. Đây cũng là bệ phóng chiến lược cốt lõi để Bentley phát triển dựa trên những thành tựu gần đây về dải màu sơn như hiệu ứng chuyển màu Ombré và sơn mờ satin".
Theo ông Andreas Lehe - Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Sản xuất của Bentley cho biết, “Trong nhiều thập kỷ tới, xưởng sơn này sẽ giúp củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi về chất lượng hoàn thiện bề mặt sơn. Đây cũng là bệ phóng chiến lược cốt lõi để Bentley phát triển dựa trên những thành tựu gần đây về dải màu sơn như hiệu ứng chuyển màu Ombré và sơn mờ satin".
"Hiệu ứng chuyển màu Ombré nhằm tạo ra các lớp hoàn thiện đẳng cấp thế giới, được may đo riêng biệt cho toàn bộ dải sản phẩm phong phú của chúng tôi”, ông Andreas Lehe cho biết thêm.
"Hiệu ứng chuyển màu Ombré nhằm tạo ra các lớp hoàn thiện đẳng cấp thế giới, được may đo riêng biệt cho toàn bộ dải sản phẩm phong phú của chúng tôi”, ông Andreas Lehe cho biết thêm.
Bentley cũng đã lắp đặt các hệ thống quản lý nhiệt độ và tái tạo năng lượng phức tạp để đảm bảo điều kiện làm việc mát mẻ tại tầng trệt, nơi đội ngũ chuyên gia sơn trực tiếp thao tác. Hệ thống này tận dụng luồng khí ấm được sinh ra từ các hệ thống phun sơn công nghệ cao ở tầng một để phân bổ khắp nhà máy. Về cơ bản, điều này giúp cơ sở không cần đến hệ thống sưởi trong suốt 2/3 thời gian trong năm.
Bentley cũng đã lắp đặt các hệ thống quản lý nhiệt độ và tái tạo năng lượng phức tạp để đảm bảo điều kiện làm việc mát mẻ tại tầng trệt, nơi đội ngũ chuyên gia sơn trực tiếp thao tác. Hệ thống này tận dụng luồng khí ấm được sinh ra từ các hệ thống phun sơn công nghệ cao ở tầng một để phân bổ khắp nhà máy. Về cơ bản, điều này giúp cơ sở không cần đến hệ thống sưởi trong suốt 2/3 thời gian trong năm.
Để di chuyển các bộ thân xe trong quá trình sản xuất, Bentley sử dụng 10 hệ thống tự hành hướng dẫn (AGVs - Automated Guided Vehicles), biến đây trở thành xưởng sơn ôtô đầu tiên trên thế giới sử dụng các robot vận chuyển tự hành này.
Để di chuyển các bộ thân xe trong quá trình sản xuất, Bentley sử dụng 10 hệ thống tự hành hướng dẫn (AGVs - Automated Guided Vehicles), biến đây trở thành xưởng sơn ôtô đầu tiên trên thế giới sử dụng các robot vận chuyển tự hành này.
Màu sơn Spectraflair mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, mang lại một dải quang phổ màu sắc lấp lánh xuyên thấu qua tông màu xanh Verdant khi tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.Tùy chọn này được cung cấp độc quyền thông qua chương trình cá nhân hóa cao cấp By Mulliner.
Màu sơn Spectraflair mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, mang lại một dải quang phổ màu sắc lấp lánh xuyên thấu qua tông màu xanh Verdant khi tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.Tùy chọn này được cung cấp độc quyền thông qua chương trình cá nhân hóa cao cấp By Mulliner.
Ở thời điểm hiện tại, các dòng xe gồm Continental GT và GTC, Flying Spur, cùng mẫu xe thuần điện (EV) đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu dự kiến ra mắt vào cuối năm nay sẽ được đưa vào sơn tại cơ sở mới này. Dòng SUV Bentayga sẽ tiếp tục được tích hợp vào dây chuyền này trong những năm tới.
Ở thời điểm hiện tại, các dòng xe gồm Continental GT và GTC, Flying Spur, cùng mẫu xe thuần điện (EV) đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu dự kiến ra mắt vào cuối năm nay sẽ được đưa vào sơn tại cơ sở mới này. Dòng SUV Bentayga sẽ tiếp tục được tích hợp vào dây chuyền này trong những năm tới.
Video: Xưởng sơn hiện đại bậc nhất của Bentley tại Crewe, Anh Quốc.
Nguyễn Nam
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