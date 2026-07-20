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[VIDEO] VinFast thống trị thị trường xe hơi Việt 2026

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[VIDEO] VinFast thống trị thị trường xe hơi Việt 2026

Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu 2026 tăng 29%, VinFast chiếm hơn 35% thị phần, cuộc đua giảm giá âm thầm diễn ra.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường ô tô Việt Nam 2026 #VinFast chiếm lĩnh thị phần #Cuộc chiến giảm giá ô tô #Thăng trầm ngành ô tô Việt #Bảng xếp hạng xe bán chạy

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