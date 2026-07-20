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[VIDEO] Hà Nội quy hoạch làng trong phố, rừng trong phố tầm nhìn 100 năm

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[VIDEO] Hà Nội quy hoạch làng trong phố, rừng trong phố tầm nhìn 100 năm

Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội #Mô hình làng trong phố #Mô hình rừng trong phố #Tầm nhìn đô thị 100 năm #Phát triển bền vững đô thị

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