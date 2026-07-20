Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Hà Nội quy hoạch làng trong phố, rừng trong phố tầm nhìn 100 năm
Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.
Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.
Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.
Công chức Hà Nội và Hải Phòng quá tải với việc điểm danh qua 18-20 cổng mỗi ngày do thiếu đồng bộ hạ tầng số.
Chi phí khai thác bitcoin tăng cao, lên tới 87.000 USD, khiến các doanh nghiệp lớn với máy ASIC và điện năng lợi thế cạnh tranh hơn.
Hà Nội ra mắt hệ thống tra cứu GPLX trực tuyến từ ngày 13/7, giúp người dân dễ dàng theo dõi hồ sơ giấy phép lái xe qua cổng thông tin điện tử.
Thị trường căn hộ thứ cấp TPHCM quý hai chứng kiến thanh khoản đóng băng khi giá giảm 2-6%, nhà đầu tư gặp khó dù có lãi.
Công ty LegalShield cảnh báo về rủi ro vé giả, vé ma khi mua vé World Cup 2026 qua sàn trung gian như StubHub, gây thiệt hại tài chính cho người mua.
Mỹ trả gần 24 tỷ USD lãi mỗi tuần khi nợ công vượt 39.400 tỷ USD và thâm hụt ngân sách lớn. Tình hình tài chính của Mỹ đang ngày càng căng thẳng.
Aeon Mall chuẩn bị khởi công trung tâm thương mại tại Ninh Bình với vốn 940 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh đã họp với Aeon Việt Nam để thúc đẩy dự án.
Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa trong dự thảo sửa Luật Phòng chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.
Giá vàng thế giới giảm hơn 27%, dự báo giảm của HSBC và JP Morgan, Fed thắt chặt tiền tệ, dòng vốn chuyển sang cổ phiếu AI và ngân hàng trung ương giảm tích trữ.
Hà Nội đề xuất mô hình đô thị mới: làng trong phố, rừng trong phố trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới phát triển bền vững.
Công chức Hà Nội và Hải Phòng quá tải với việc điểm danh qua 18-20 cổng mỗi ngày do thiếu đồng bộ hạ tầng số.
Chi phí khai thác bitcoin tăng cao, lên tới 87.000 USD, khiến các doanh nghiệp lớn với máy ASIC và điện năng lợi thế cạnh tranh hơn.
Hà Nội ra mắt hệ thống tra cứu GPLX trực tuyến từ ngày 13/7, giúp người dân dễ dàng theo dõi hồ sơ giấy phép lái xe qua cổng thông tin điện tử.
Thị trường căn hộ thứ cấp TPHCM quý hai chứng kiến thanh khoản đóng băng khi giá giảm 2-6%, nhà đầu tư gặp khó dù có lãi.
Công ty LegalShield cảnh báo về rủi ro vé giả, vé ma khi mua vé World Cup 2026 qua sàn trung gian như StubHub, gây thiệt hại tài chính cho người mua.
Mỹ trả gần 24 tỷ USD lãi mỗi tuần khi nợ công vượt 39.400 tỷ USD và thâm hụt ngân sách lớn. Tình hình tài chính của Mỹ đang ngày càng căng thẳng.
Aeon Mall chuẩn bị khởi công trung tâm thương mại tại Ninh Bình với vốn 940 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh đã họp với Aeon Việt Nam để thúc đẩy dự án.
Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa trong dự thảo sửa Luật Phòng chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.
Giá vàng thế giới giảm hơn 27%, dự báo giảm của HSBC và JP Morgan, Fed thắt chặt tiền tệ, dòng vốn chuyển sang cổ phiếu AI và ngân hàng trung ương giảm tích trữ.
Hà Nội đề xuất dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức hơn 75.000 tỉ đồng, sử dụng hơn 350ha đất của Geleximco theo hình thức BT.
Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran phản đối quyết liệt. Tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia về quyền đi lại hàng hải.
Lãi suất vay tăng cao khiến doanh nghiệp tại TPHCM gặp khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu và xây dựng, gây áp lực lớn về chi phí vốn.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Tòa án tối cao Mỹ phán quyết thuế quan của ông Trump bất hợp pháp, buộc chính phủ hoàn trả 81 tỉ USD, ảnh hưởng ngân sách quốc gia.
Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ và gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, có thể bị thu hồi giấy chứng nhận.
Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh gần 30 điểm do áp lực bán tháo, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm đòn bẩy.
Giá cát, đá tăng hơn 60%, thiếu nhân công nghiêm trọng, gây chậm tiến độ các dự án đầu tư công quan trọng như cao tốc Bắc Nam.
Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
Khám phá danh sách 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM tính đến 9/7, nổi bật là mã DKC của Công ty CP Chợ Lạng Sơn.
Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.