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[VIDEO] Meta đối mặt án phạt 1.400 tỉ USD vì gây nghiện giới trẻ Mỹ

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[VIDEO] Meta đối mặt án phạt 1.400 tỉ USD vì gây nghiện giới trẻ Mỹ

Bốn bang Mỹ đề xuất phạt Meta gần 1.400 tỉ USD do cáo buộc gây nghiện Facebook và Instagram cho giới trẻ, với phiên tòa ngày 18/8 tại Oakland.

Minh Quân - Hà Anh
#Án phạt tài chính lớn cho Meta #Gây nghiện mạng xã hội #Các đề xuất pháp lý chống Meta #Ảnh hưởng của Facebook và Instagram #Tranh cãi về tác động đến giới trẻ

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