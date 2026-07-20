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[VIDEO] Hà Nội chọn hai xã thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa

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[VIDEO] Hà Nội chọn hai xã thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa

UBND Hà Nội chọn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng sống

Minh Quân - Hà Anh
#Mô hình xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội #Thí điểm xã Thư Lâm và Phúc Thịnh #Chính sách lấy người dân làm trung tâm #Nâng cao chất lượng sống cộng đồng #Phát triển xã hội tại Hà Nội

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