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[VIDEO] Vàng giảm hơn 50 USD, dầu tăng gần 4% do căng thẳng Mỹ - Iran

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[VIDEO] Vàng giảm hơn 50 USD, dầu tăng gần 4% do căng thẳng Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 50 USD, trong khi dầu tăng gần 4% sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ảnh hưởng thị trường toàn cầu.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường vàng giảm mạnh #Giá dầu tăng sau căng thẳng Mỹ-Iran #Ảnh hưởng xung đột Trung Đông đến thị trường #Chứng khoán và kim loại quý biến động #Tác động chính trị đến giá hàng hóa

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