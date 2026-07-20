Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] ACV khai thác và sửa lỗi sân bay Long Thành tháng 12

SPOTLIGHT

[VIDEO] ACV khai thác và sửa lỗi sân bay Long Thành tháng 12

ACV đề xuất vận hành thương mại sân bay Long Thành cùng sửa lỗi hệ thống, nhằm đáp ứng tiến độ dự án trong tháng 12.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển sân bay Long Thành #Kiến nghị vận hành thương mại #Sửa lỗi hệ thống #Tiến độ dự án hàng không #Chính sách và thủ tục

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT