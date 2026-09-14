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[INFOGRAPHIC] Boox Savi 7, máy đọc sách Android cho người Việt

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Boox Savi 7, máy đọc sách Android cho người Việt

Boox Savi 7 sở hữu màn hình E Ink 7 inch, Android 13, Snapdragon 680, 4GB RAM và hệ sinh thái sách được bản địa hóa cho người dùng Việt.

Thiên Trang
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#máy đọc sách #Boox Savi 7 #Android #sách điện tử #Việt Nam #E Ink

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