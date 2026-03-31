Vì sao Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh?

Nga đã trục xuất một nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp. Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga thực hiện động thái này.

An An (Theo AP)

Theo AP, Nga đã trục xuất một nhà ngoại giao Anh hôm 30/3 với cáo buộc làm gián điệp, điều mà phía Vương quốc Anh cho là “hoàn toàn vô lý”. Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga thực hiện động thái này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây tiếp tục leo thang.

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nhà ngoại giao Anh đã “thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại đe dọa an ninh của Liên bang Nga”.

FSB là cơ quan an ninh nội địa và phản gián hàng đầu của Nga. Ảnh: RIA/Wikimedia Commons.

FSB cáo buộc nhà ngoại giao này đã tìm cách thu thập “thông tin nhạy cảm” về nền kinh tế Nga thông qua các “cuộc gặp không chính thức” với các chuyên gia Nga, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Người này đã bị yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh phản hồi trong một tuyên bố rằng “những cáo buộc mà Nga đưa ra hôm nay đối với các nhà ngoại giao của chúng tôi là hoàn toàn vô căn cứ”.

“Nga liên tục đưa ra những cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở về công việc của các nhà ngoại giao Anh. Vương quốc Anh không chấp nhận bất kỳ hành động đe dọa nào đối với nhân viên của Đại sứ quán Anh cũng như gia đình của họ”, người phát ngôn nói.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga trục xuất một nhà ngoại giao Anh, sau vụ việc tương tự hồi tháng 1 mà phía Anh cũng cho là “vô căn cứ”. Đáp lại, Chính phủ Anh đã thu hồi tư cách ngoại giao của một nhà ngoại giao Nga vào tháng 2.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Moscow trục xuất hai nhà ngoại giao Anh làm việc tại Moscow với cáo buộc gián điệp mà phía Anh tiếp tục bác bỏ là sai sự thật.

Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo với Nga và Mỹ.

Theo AP, trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo, do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và thời gian cuộc gặp diễn ra phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Moscow và Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.
Ukraine nói gì về lệnh miễn trừ tạm thời của Mỹ với dầu mỏ Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày sẽ giúp củng cố vị thế của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13/3 cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày giữa lúc cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn "không phải là quyết định đúng đắn" và sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Củng cố vị thế của Nga?

Động thái cứng rắn của Hungary với Ukraine

Hungary sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống Druzhba.

AP đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 25/3 thông báo nước này sẽ dần dần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba được nối lại. Được biết, việc trung chuyển khí đốt tự nhiên qua Hungary vốn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Jewish News.
