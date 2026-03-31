Vì sao Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh?

Nga đã trục xuất một nhà ngoại giao Anh với cáo buộc làm gián điệp. Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga thực hiện động thái này.

Theo AP, Nga đã trục xuất một nhà ngoại giao Anh hôm 30/3 với cáo buộc làm gián điệp, điều mà phía Vương quốc Anh cho là “hoàn toàn vô lý”. Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga thực hiện động thái này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây tiếp tục leo thang.

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nhà ngoại giao Anh đã “thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại đe dọa an ninh của Liên bang Nga”.

FSB là cơ quan an ninh nội địa và phản gián hàng đầu của Nga. Ảnh: RIA/Wikimedia Commons.

FSB cáo buộc nhà ngoại giao này đã tìm cách thu thập “thông tin nhạy cảm” về nền kinh tế Nga thông qua các “cuộc gặp không chính thức” với các chuyên gia Nga, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Người này đã bị yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh phản hồi trong một tuyên bố rằng “những cáo buộc mà Nga đưa ra hôm nay đối với các nhà ngoại giao của chúng tôi là hoàn toàn vô căn cứ”.

“Nga liên tục đưa ra những cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở về công việc của các nhà ngoại giao Anh. Vương quốc Anh không chấp nhận bất kỳ hành động đe dọa nào đối với nhân viên của Đại sứ quán Anh cũng như gia đình của họ”, người phát ngôn nói.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Nga trục xuất một nhà ngoại giao Anh, sau vụ việc tương tự hồi tháng 1 mà phía Anh cũng cho là “vô căn cứ”. Đáp lại, Chính phủ Anh đã thu hồi tư cách ngoại giao của một nhà ngoại giao Nga vào tháng 2.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Moscow trục xuất hai nhà ngoại giao Anh làm việc tại Moscow với cáo buộc gián điệp mà phía Anh tiếp tục bác bỏ là sai sự thật.

