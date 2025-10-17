Vì sao kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV chưa sửa Luật Đất đai?

Quốc hội sẽ không sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10 mà sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của luật hiện nay.

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về việc vì sao theo kế hoạch ban đầu Quốc hội sẽ tiến hành sửa Luật Đất đai, nhưng có sự thay đổi bằng việc ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của Luật hiện nay, nhất là về cách tính giá đất?

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến cho biết, Luật Đất đai năm 2024 mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Bà Yến nhấn mạnh, đây là một đạo luật lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian vừa qua, cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Đất đai 2024 đã bổ sung nhiều nội dung mới mang tính đột phá.

Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, Việt Nam đang đối diện với bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường. Trong nước, chúng ta tập trung ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, một trong những nội dung hết sức quan trọng trong thời gian vừa qua là việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có những giải pháp tháo gỡ kịp thời các bất cập, để thích ứng với bối cảnh mới, mục tiêu phát triển mới và mô hình tổ chức mới.

Lý do chưa sửa đổi ngay Luật Đất đai là vì cần phải đánh giá đầy đủ, toàn diện những khó khăn, vướng mắc hiện nay, đồng thời bảo đảm các giải pháp xây dựng luật mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ và liên thông, trên cơ sở hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Còn giải pháp ban hành một nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc trong bối cảnh hiện nay cũng là nội dung mà cơ quan của Chính phủ, cơ quan thẩm tra của Quốc hội và Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung liên quan.

"Giải pháp này nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, qua đó tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao", bà Yến thông tin.