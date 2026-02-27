Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử ĐBQH khoá XVI tại tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga có danh sách ứng cử tại tỉnh Lai Châu, đơn vị bầu cử số 1.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gồm 27 người ứng cử thuộc khối MTTQ Việt Nam và 9 người ứng cử thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Lai Châu, đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa.

Bà Hà Thị Nga sinh ngày 20/02/1969; Dân tộc Thái

Quê quán: xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Bao La, tỉnh Hòa Bình).

Tháng 1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Tháng 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004).

Tháng 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Tháng 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004), khóa XIII (2004 - 2009).

Tháng 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011 - 2016).

Tháng 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010 - 2015).

Tháng10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh (11/2015 - 12/2018).

Tháng 5/2020 - 12/2020: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tháng 1/2021 - 10/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Ngày 25/10/2024 - 30/6/2025: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 01/7/2025 - 9/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 10/7/2025: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khoá X đã hiệp thương cử đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 10/7/2025 - 21/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7/2025-12/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 1/2026 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 14/1/2026: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khoá X đã hiệp thương cử đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.