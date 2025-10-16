Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 50 với nhiều nội dung, trong đó có việc cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo chương trình làm việc ngày 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi số và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thuyết trình về nội dung cơ bản của 2 dự thảo luật nêu trên. Sau đó, đại diện Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, đề xuất các vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, đề xuất các vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận.

Cũng tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. Đại diện Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, đề xuất các vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận.

Theo chương trình đưa ra, cùng ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.