Chính trị

Thúc đẩy 4 dự án luật trọng điểm theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội

Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện dự án thuộc lĩnh vực phụ trách với tinh thần “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”.

Thiên Tuấn

Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026, cho ý kiến đối với 4 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết.

anh-chup-man-hinh-2026-02-27-luc-100218.png

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh thể chế vừa là nguồn lực, động lực, mục tiêu phát triển; phải đi trước, dẫn dắt và tháo gỡ các điểm nghẽn thực tiễn. Các nhiệm kỳ Đại hội XIII và XIV của Đảng đều xác định hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển nhanh, bền vững.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét hơn 215 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và hồ sơ chính sách; trình Quốc hội ban hành 179 văn bản (135 luật, 2 pháp lệnh, 42 nghị quyết), gấp đôi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Năm 2025, theo tinh thần Nghị quyết 66, nhiều “điểm nghẽn” pháp lý cơ bản được tháo gỡ; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực thực thi.

Theo Thủ tướng, các luật, nghị quyết ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Dù có thể “tạm hài lòng” với kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát thực tiễn, kiên trì tháo gỡ vướng mắc về thể chế.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với 4 dự án luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; cùng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế, dự kiến trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung cao độ hoàn thiện dự án thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ động góp ý các dự án của bộ, ngành khác; phát biểu ngắn gọn, rõ trọng tâm, tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, với tinh thần “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo xử lý, khai thác tài sản công, tránh lãng phí

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

666555.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí
Xem chi tiết

Chính trị

27 thành viên Chính phủ sẽ về làm việc với 34 tỉnh, thành

27 thành viên Chính phủ sẽ chủ trì làm việc với các địa phương đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

766665.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết

Chính trị

Đầu tư phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh

Nghị quyết đã định hướng rõ đầu tư phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt.

Sáng 25/2, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79-NQ/TW và Nghị quyết 80-NQ/TW, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi, làm rõ những điểm mới mang tính đột phá của nghị quyết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

5 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO MẠNG TÍNH ĐỘT PHÁ

Xem chi tiết

