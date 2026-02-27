Thúc đẩy 4 dự án luật trọng điểm theo tinh thần không cầu toàn, không nóng vội

Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026, cho ý kiến đối với 4 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh thể chế vừa là nguồn lực, động lực, mục tiêu phát triển; phải đi trước, dẫn dắt và tháo gỡ các điểm nghẽn thực tiễn. Các nhiệm kỳ Đại hội XIII và XIV của Đảng đều xác định hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển nhanh, bền vững.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét hơn 215 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và hồ sơ chính sách; trình Quốc hội ban hành 179 văn bản (135 luật, 2 pháp lệnh, 42 nghị quyết), gấp đôi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Năm 2025, theo tinh thần Nghị quyết 66, nhiều “điểm nghẽn” pháp lý cơ bản được tháo gỡ; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực thực thi.

Theo Thủ tướng, các luật, nghị quyết ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Dù có thể “tạm hài lòng” với kết quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát thực tiễn, kiên trì tháo gỡ vướng mắc về thể chế.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với 4 dự án luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; cùng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp quốc tế, dự kiến trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung cao độ hoàn thiện dự án thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời chủ động góp ý các dự án của bộ, ngành khác; phát biểu ngắn gọn, rõ trọng tâm, tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau, với tinh thần “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.