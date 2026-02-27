Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Quyết định số 07 của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các nhân sự:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị;

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính;

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn;

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng;

Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng;

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình;

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn;

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh;

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà;

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh;

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.