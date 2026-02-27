Hà Nội

Chính trị

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ mới

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm các ông Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thiên Tuấn

Chiều 27/2, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm các ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nguyễn Sỹ Hiệp - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

a-ban-chinh-sac.jpg
Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Sơn và ông Nguyễn Sỹ Hiệp. Ảnh: Ban CSCLTW

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Kim Sơn bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị quan tâm điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, bản thân sẽ luôn nỗ lực hết sức, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp cận công việc nhanh, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác.

Ông bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua và mong muốn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong thời gian tới.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới; khẳng định sẽ luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ chung của Ban.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18/11/1966. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh ngày 7/3/1974. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

