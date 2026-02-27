Hà Nội

Chính trị

Nguyên thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm quê hương Mộ Đức

Viếng Khu lưu niệm, ông Nguyễn Tiến Năng đã đến dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng.

Tuệ Minh

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026), sáng 27/2, ông Nguyễn Tiến Năng - nguyên Thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã đến thăm quê hương Mộ Đức.

1000028698.png
Ông Nguyễn Tiến Năng dâng hương lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Dâng hương lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Tiến Năng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Tiến Năng đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, mẫu mực; đồng thời nhấn mạnh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn còn nguyên ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

1000028695.jpg
Nguyên thư ký ôn lại những kỷ niệm về Thủ tướng cùng lãnh đạo xã Mộ Đức.

Trước đó, thăm và làm việc với lãnh đạo xã Mộ Đức, ông Nguyễn Tiến Năng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà địa phương đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân.

Nguyên thư ký Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mộ Đức tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Qua đó mọi người sẽ góp phần xây dựng quê hương Mộ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh theo lời mong ước của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

1000028699.jpg
Ông Nguyễn Tiến Năng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Mộ Đức và nhân viên Khu lưu niệm.

Thay mặt xã Mộ Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phú Đức trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Tiến Năng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Lãnh đạo xã Mộ Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo, xây dựng xã Mộ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.

