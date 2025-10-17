Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV không tổ chức chất vấn trực tiếp

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn thay vào đó là các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản.

Chiều 17/10 đã diễn ra Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

KỲ HỌP VỚI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC RẤT LỚN

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Kỳ họp thứ 10 có nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó có 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp có khối lượng nội dung công việc lớn nhất từ trước tới nay; xem xét, quyết định về nội dung lập pháp nhiều nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành"; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

KHÔNG TỔ CHỨC CHẤT VẤN TRỰC TIẾP

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội cũng có nhiều cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp. Theo đó, kỳ họp rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ, Hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.

Quốc hội kỳ họp này không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10; tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Chương trình kỳ họp cũng bố trí thời gian Quốc hội xem xét, thảo luận trong cùng một buổi về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên ngay từ giai đoạn chuẩn bị các dự thảo; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ hiệu quả các hoạt động tại Kỳ họp...