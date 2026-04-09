Iran đóng cửa eo biển Hormuz giữa ngừng bắn, Mỹ phản ứng sao?

Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy trọng yếu này dù hai bên vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo AP, Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ngay cả khi các máy bay không người lái và tên lửa tiếp tục tấn công Iran và các nước Ả Rập vùng Vịnh. ​​Israel cũng tăng cường những đợt oanh kích nhằm vào một số khu thương mại và dân cư ở Beirut, Lebanon, mà không báo trước.

Bạo lực leo thang đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn "mong manh" vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit cáo buộc Israel "liên tục tìm cách phá hoại" thỏa thuận ngừng bắn này.

Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

Hôm 8/4, Iran đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận này không bao gồm Lebanon. Trước đó, khi thỏa thuận được công bố, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đăng tải trên mạng xã hội rằng thỏa thuận áp dụng cho "mọi nơi, bao gồm cả Lebanon và các nước khác".

"Trách nhiệm giờ thuộc về Mỹ, cả thế giới đang theo dõi xem liệu nước này có thực hiện các cam kết của mình hay không", Ngoại trưởng Iran viết trên mạng X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Tasnim.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố việc đóng cửa eo biển Hormuz là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Bà nhắc lại “kỳ vọng và yêu cầu” của ông Trump về việc mở lại eo biển này.

Iran nói rằng, theo thỏa thuận ngừng bắn, nước này được chính thức hóa việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng. Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, ông Trump phản đối việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến đường hàng hải này.

Được biết, chỉ có 11 tàu di chuyển qua eo biển Hormuz vào ngày 8/4, gần như tương đương với những ngày trước đó, theo Windward, một công ty tình báo hàng hải. Iran yêu cầu các chủ tàu phải trả phí 1 đô la một thùng dầu đối với dầu xuất khẩu, công ty này cho biết. Các siêu tàu chở dầu lớn nhất có thể chở tới 3 triệu thùng dầu thô.

Nhà Trắng hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình

Ban đầu, Tổng thống Trump nói rằng Iran đã đề xuất một kế hoạch "khả thi" có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ-Israel bắt đầu nổ ra ngày 28/2. Tuy nhiên, khi một bản thỏa thuận bằng tiếng Ba Tư xuất hiện hôm 8/4 cho thấy Iran sẽ được phép tiếp tục làm giàu uranium - nguyên liệu quan trọng để chế tạo vũ khí hạt nhân - Tổng thống Trump đã gọi đó là "gian lận".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng kế hoạch mà Iran đưa ra hôm 7/4 có thể "phù hợp với đề xuất hòa bình của chúng tôi".

Nhà Trắng thông báo rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ tại các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với Iran, có thể bắt đầu tại Pakistan từ ngày 10/4.

Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran vẫn tồn tại

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran và giới lãnh đạo nước này, nhưng chúng không loại bỏ được mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Tehran, tên lửa đạn đạo hay sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, chẳng hạn như Hezbollah, theo AP. Mỹ và Israel vốn cho rằng việc giải quyết những mối đe dọa đó là lý do chính đáng để tiến hành cuộc chiến.

Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ hợp tác với Iran để "loại bỏ" uranium đã được làm giàu, song Iran chưa xác nhận thông tin này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 8/4 rằng Mỹ sẽ thực hiện "một điều gì đó tương tự" như các cuộc tấn công phối hợp với Israel hồi tháng 6/2025 vào các địa điểm hạt nhân của Iran nếu Iran từ chối tự nguyện giao nộp uranium đã làm giàu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng Israel "sẵn sàng quay trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào".

Về phần mình, Tehran từng khẳng định trong nhiều năm rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

