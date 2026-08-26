TP HCM: Gói thầu hơn 10 tỷ đồng chỉ tiết kiệm 81,5 triệu đồng

Ban QLDA ĐTXD phường Phú Thạnh vừa phê duyệt cho Công ty Phú Tân trúng gói thầu hơn 9,922 tỷ. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 0,81%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương trên địa bàn TP HCM đang được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng, nhằm bảo đảm tuyệt đối các trụ cột cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chuỗi quyết định pháp lý và kết quả trúng thầu sát trần dự toán

Gói thầu được nhắc đến là gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 198, 212, 244, 338 Thoại Ngọc Hầu (và các hẻm nhánh), có mã số thông báo mời thầu IB2600418305. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Cụ thể, ngày 24/07/2026, bà Lâm Thị Mười ký Quyết định số 128/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Đến ngày 05/08/2026, Quyết định số 160/QĐ-BQLDA được ban hành phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) với giá gói thầu xác định là 10.003.521.101 đồng (bao gồm: chi phí xây dựng 9.703.284.249 đồng, chi phí an toàn giao thông phục vụ thi công 52.917.147 đồng và dự phòng phí phát sinh khối lượng 247.319.705 đồng).

Ngày 19/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười chính thức ký Quyết định số 169/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu là 9.922.019.469 đồng so với giá gói thầu 10.003.521.101 đồng. Như vậy, sau một quy trình đấu thầu rộng rãi công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 81.501.632 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,81%.

Bóc tách hồ sơ xét thầu

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16:47 ngày 14/08/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 409/2026/BCĐG ngày 17/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát cho thấy.

Thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Trong đó, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân nộp giá dự thầu 9.922.019.469 đồng và Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu (Mã số thuế: 0310538599) nộp giá dự thầu 9.956.092.012 đồng.

Tuy nhiên, cuộc đua về giá trị kinh tế đã sớm khép lại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu "Không đạt" do Thư bảo lãnh dự thầu số MD2622387424 ngày 11/08/2026 do Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình cấp không có đầy đủ các cam kết bắt buộc theo Mẫu số 04A của E-HSMT.

Cụ thể, bảo lãnh dự thầu của đối thủ thiếu hàng loạt cam kết mang tính quy chuẩn: cam kết không vi phạm Điều 16 Luật Đấu thầu dẫn đến hủy thầu; cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Điều 68 Luật Đấu thầu; cam kết không từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc; cam kết không từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày; và cam kết không từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày. Việc thiếu các nội dung này bị xác định có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo Mục 18.3 E-CDNT, khiến hồ sơ của Công ty Tám Chín Sáu bị loại trực tiếp.

Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại sớm bởi lỗi biểu mẫu ngân hàng cơ bản đã vô hình trung tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân bước tiếp vào các vòng đánh giá năng lực, kỹ thuật và tài chính, rồi giành chiến thắng với mức giá trúng thầu sát trần dự toán.