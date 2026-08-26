TP HCM: Gói thầu hơn 10 tỷ đồng chỉ tiết kiệm 81,5 triệu đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương trên địa bàn TP HCM đang được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng, nhằm bảo đảm tuyệt đối các trụ cột cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Chuỗi quyết định pháp lý và kết quả trúng thầu sát trần dự toán
Gói thầu được nhắc đến là gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 198, 212, 244, 338 Thoại Ngọc Hầu (và các hẻm nhánh), có mã số thông báo mời thầu IB2600418305. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày theo loại hợp đồng đơn giá cố định.
Cụ thể, ngày 24/07/2026, bà Lâm Thị Mười ký Quyết định số 128/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.
Đến ngày 05/08/2026, Quyết định số 160/QĐ-BQLDA được ban hành phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) với giá gói thầu xác định là 10.003.521.101 đồng (bao gồm: chi phí xây dựng 9.703.284.249 đồng, chi phí an toàn giao thông phục vụ thi công 52.917.147 đồng và dự phòng phí phát sinh khối lượng 247.319.705 đồng).
Ngày 19/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thạnh Lâm Thị Mười chính thức ký Quyết định số 169/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân.
Giá trúng thầu là 9.922.019.469 đồng so với giá gói thầu 10.003.521.101 đồng. Như vậy, sau một quy trình đấu thầu rộng rãi công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 81.501.632 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,81%.
Bóc tách hồ sơ xét thầu
Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16:47 ngày 14/08/2026 và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 409/2026/BCĐG ngày 17/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Gia Phát cho thấy.
Thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Trong đó, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân nộp giá dự thầu 9.922.019.469 đồng và Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu (Mã số thuế: 0310538599) nộp giá dự thầu 9.956.092.012 đồng.
Tuy nhiên, cuộc đua về giá trị kinh tế đã sớm khép lại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Tám Chín Sáu "Không đạt" do Thư bảo lãnh dự thầu số MD2622387424 ngày 11/08/2026 do Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình cấp không có đầy đủ các cam kết bắt buộc theo Mẫu số 04A của E-HSMT.
Cụ thể, bảo lãnh dự thầu của đối thủ thiếu hàng loạt cam kết mang tính quy chuẩn: cam kết không vi phạm Điều 16 Luật Đấu thầu dẫn đến hủy thầu; cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Điều 68 Luật Đấu thầu; cam kết không từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc; cam kết không từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày; và cam kết không từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày. Việc thiếu các nội dung này bị xác định có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo Mục 18.3 E-CDNT, khiến hồ sơ của Công ty Tám Chín Sáu bị loại trực tiếp.
Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại sớm bởi lỗi biểu mẫu ngân hàng cơ bản đã vô hình trung tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Phú Tân bước tiếp vào các vòng đánh giá năng lực, kỹ thuật và tài chính, rồi giành chiến thắng với mức giá trúng thầu sát trần dự toán.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn lực tài chính công hiện nay chịu sự điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo, hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
1. Nguyên tắc bảo đảm tính độc lập, cạnh tranh và tính vô hiệu của rào cản kỹ thuật: Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh là nghĩa vụ bắt buộc, quy định nhà thầu tham dự phải bảo đảm tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia và các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm ngăn ngừa các hành vi dàn xếp, xung đột lợi ích. Đồng thời, theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; mọi tiêu chí rào cản trái quy định đều bị coi là vô hiệu theo khoản 4 Điều này và không được dùng làm căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ và loại bỏ nhà thầu.
2. Quy chuẩn đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu: Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu và Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm dự thầu dưới hình thức thư bảo lãnh phải đáp ứng chuẩn xác quy định về giá trị và thời hạn hiệu lực quy định trong hồ sơ mời thầu. Theo khoản 5 Điều 14 Luật Đấu thầu, thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu được gác cổng chặt chẽ bằng thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Thư bảo lãnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung cam kết bắt buộc và quy chuẩn số hóa theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, tuyệt đối không được đính kèm các điều kiện loại trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ thanh toán gây bất lợi cho chủ đầu tư. Trường hợp thư bảo lãnh không đáp ứng điều kiện tiên quyết này, hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không hợp lệ và bị loại bỏ ngay từ bước đánh giá ban đầu.
3. Trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư theo Chỉ thị số 12/CT-TTg: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý. Quy định pháp lý này thiết lập nghĩa vụ giải trình rõ ràng của người đứng đầu, phòng ngừa triệt để các hành vi dàn xếp, gian lận hoặc đưa các tiêu chuẩn mang tính rào cản kỹ thuật địa phương vào hồ sơ nhằm hạn chế cạnh tranh. Đồng thời, chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm rà soát chặt chẽ phương án bố trí, huy động nguồn lực thực tế về nhân sự, máy móc thiết bị và năng lực tài chính của nhà thầu, đặc biệt đối với các nhà thầu thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
4. Tối ưu hóa chi phí đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính: Bám sát hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, chủ đầu tư gánh vác trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác lập thiết kế dự toán giá gói thầu sát với biến động thực tế của thị trường, rà soát cắt giảm triệt để các chi phí chưa thực sự cần thiết, đồng thời tăng cường chất lượng công tác đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm tính kinh tế dôi dư thực chất cho tài chính công.