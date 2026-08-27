Vì sao Bluetooth lại mang tên một vị vua Viking?

Bluetooth là công nghệ quen thuộc trên hàng tỷ thiết bị, nhưng tên gọi này lại bắt nguồn từ Harald Bluetooth, vị vua Viking từng thống nhất Đan Mạch và Na Uy.

Bluetooth hiện diện gần như ở khắp mọi nơi, từ tai nghe không dây, smartphone, laptop cho đến ô tô và đồng hồ thông minh. Thế nhưng, ít người biết rằng cái tên này không phải một thuật ngữ kỹ thuật hay chữ viết tắt, mà bắt nguồn từ một vị vua Viking sống cách đây hơn 1.000 năm. Đó là Harald “Bluetooth” Gormsson, vị vua Đan Mạch được biết đến với vai trò thống nhất Đan Mạch và Na Uy vào khoảng năm 958.

Biệt danh “Bluetooth” của Harald cũng có nguồn gốc khá đặc biệt. Theo Bluetooth SIG, vị vua này được cho là có một chiếc răng bị hỏng với màu xanh đậm hoặc xanh xám, từ đó hình thành biệt danh Bluetooth. Tuy nhiên, việc các kỹ sư công nghệ cuối thế kỷ XX lựa chọn tên của một vị vua Viking không đơn giản chỉ vì câu chuyện này đủ thú vị để gây chú ý.

Bluetooth hiện được sử dụng trên hàng tỷ thiết bị, từ tai nghe, điện thoại đến ô tô và máy tính.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1996, khi Intel, Ericsson và Nokia cùng tìm kiếm một chuẩn kết nối vô tuyến tầm ngắn có thể hoạt động giữa nhiều thiết bị và ngành công nghiệp khác nhau. Khi đó, mỗi công ty có những hướng tiếp cận riêng, trong khi thị trường điện thoại di động và máy tính đang phát triển nhanh chóng. Jim Kardach, kỹ sư của Intel, đã đề xuất “Bluetooth” như một tên mã tạm thời cho dự án. Ý tưởng phía sau cái tên khá phù hợp: Harald Bluetooth từng thống nhất các vùng đất Scandinavia, còn công nghệ mới được kỳ vọng sẽ kết nối những hệ thống vốn đang tồn tại riêng rẽ, đặc biệt là thế giới điện thoại di động và máy tính.

Điều đáng nói là Bluetooth ban đầu hoàn toàn không được định dùng làm tên chính thức. Các công ty từng cân nhắc những phương án mang màu sắc công nghệ hơn như RadioWire hay PAN, viết tắt của Personal Area Networking. PAN từng là ứng viên sáng giá nhưng nhanh chóng gặp trở ngại vì tên này đã xuất hiện quá nhiều trên Internet, khiến việc xây dựng thương hiệu trở nên khó khăn. Trong khi đó, quá trình kiểm tra thương hiệu đối với RadioWire không thể hoàn tất đủ nhanh trước thời điểm công nghệ cần được giới thiệu. Vì vậy, cái tên Bluetooth vốn chỉ được xem như giải pháp tạm thời lại bất ngờ trở thành lựa chọn chính thức.

Biểu tượng Bluetooth được tạo từ hai chữ rune Bắc Âu, gắn với tên Harald Bluetooth.

Không chỉ tên gọi, chính logo Bluetooth cũng mang dấu ấn của vị vua Viking. Biểu tượng quen thuộc trên các thiết bị điện tử hiện nay được tạo thành từ sự kết hợp của hai ký tự rune thuộc hệ Younger Futhark là Hagall và Bjarkan, tương ứng với các chữ cái đầu trong tên Harald Bluetooth. Hai ký hiệu cổ được ghép lại thành một biểu tượng duy nhất, sau đó trở thành dấu hiệu nhận diện của chuẩn kết nối không dây phổ biến trên toàn cầu.

Từ một cái tên được nghĩ ra trong một cuộc thảo luận kỹ thuật cách đây khoảng 30 năm, Bluetooth đã trở thành một trong những chuẩn kết nối quen thuộc nhất của thời đại không dây. Mỗi lần người dùng ghép tai nghe với điện thoại hay kết nối smartphone với ô tô, họ không chỉ đang sử dụng một công nghệ hiện đại mà còn vô tình mang theo một mẩu lịch sử Viking. Câu chuyện của Bluetooth vì thế là ví dụ thú vị cho thấy đôi khi những biểu tượng công nghệ tưởng như rất hiện đại lại được tạo nên từ những câu chuyện có tuổi đời hàng nghìn năm.