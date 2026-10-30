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Xã hội

Ví Ngân Lượng của Shark Bình bị cáo buộc rửa hơn 318 tỷ đồng cho Mr Pips

Tại phiên tòa sáng 30/10, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng cho đường dây Mr Pips và nói sẵn sàng chấp nhận phán quyết.

Bình Nguyên

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử đường dây lừa đảo 1.500 tỉ đồng do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) liên quan đến hành vi Rửa tiền cho Phó Đức Nam đã thừa nhận hành vi bị truy tố, nói đã nhận thức rõ trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận phán quyết của pháp luật.

Viện kiểm sát cáo buộc Mr Pips cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng. Mr Pips đã rửa tiền để che giấu nguồn gốc số tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, Công ty Ngân Lượng của bị cáo Bình bị xác định, đã rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.

Khai báo tại tòa, Nguyễn Hòa Bình trình bày tâm huyết của bản thân, khi muốn xây dựng một tập đoàn gồm 40 công ty, rất bận, nên không có thời gian sâu sát mọi việc.

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Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Phương/Nguồn VOV)

Theo Shark Bình, ví Ngân lượng có cả chục ngàn khách hàng, gồm các công ty của Mr Pips. Ban đầu, ông không biết Mr Pips là ai và đến năm 2024 thông qua truyền thông mới biết đến danh tính của nhân vật này và cũng biết Pips là khách hàng của mình.

Bị cáo Bình khai ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như bao khách hàng khác, nhưng sau này số lượng giao dịch ngày càng khủng, nhóm công ty được đưa vào danh sách khách hàng lớn, có những chính sách chăm sóc đặc biệt. Và cá nhân ông cũng có phần "vì lợi nhuận cho công ty" mà chưa sâu sát.

Kết thúc phần khai báo, bị cáo Bình thẳng thắn, bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình. Bị cáo chấp nhận đi tù.

Theo cáo trạng, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử (bao gồm ví Ngân Lượng của Shark Bình) kết nối trực tiếp với các sàn forex lừa đảo để nhận tiền đầu tư.

Dù Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và cấp dưới biết rõ từ tháng 6/2020 các sàn giao dịch này có dấu hiệu phạm tội và đang bị công an xác minh, nhưng vì lợi nhuận phí giao dịch, ông Bình vẫn chỉ đạo tiếp tục vận hành hệ thống. Ông Bình còn chỉ đạo tạo lập dữ liệu nạp/rút giả ở một ví Ngân Lượng khác để đối phó với cơ quan điều tra.

Hậu quả, từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào đường dây lừa đảo này.

Mời độc giả xem video Bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp...
#Shark Bình #Mr Pips #ví Ngân Lượng #rửa tiền #đường dây lừa đảo #Nguyễn Hòa Bình

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