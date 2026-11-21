Từ công tác kiểm tra lưu trú, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Ilyar Yuvashev, người bị Kazakhstan đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Ngày 21/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trao đổi thông tin với Cộng hòa Kazakhstan để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế.

Trước đó, vào ngày 20/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Xuân Trường – Đà Lạt phát hiện, tạm giữ một công dân Kazakhstan bị truy nã quốc tế khi đang lưu trú trên địa bàn.

Cụ thể, qua công tác kiểm tra, rà soát lưu trú trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Ilyar Yuvashev (sinh năm 1998, quốc tịch Kazakhstan) đang lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm việc với Ilyar Yuvashev tại khách sạn. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo thông tin trao đổi của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, người này thuộc diện bị truy nã quốc tế.

Sau khi phát hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Hồi tháng 3, theo Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan, chính quyền sở tại đã đưa một blogger có biệt danhIlyarchik (andersonchik1) vào danh sách truy nã quốc tế vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Blogger này, được xác định là Ilyar Yuvashev, sinh năm 1998, có khoảng 62.000 người theo dõi trên Instagram.