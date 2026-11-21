Không gian văn hóa đặc sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là dấu mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Sáng 21/11, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội chính thức khai mạc tại khu vực trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Không gian văn hóa đặc sắc của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội là dấu mốc mở đầu cho chuỗi sự kiện tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.

Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Diễn luyện chiều 19/11 cho chương trình khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (Ảnh: P.Sỹ)

Sự kiện với quy mô dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người tham dự, được tổ chức như một ngày hội cộng đồng mang tính biểu trưng nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.

Đồng thời, chương trình huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ, cộng đồng dân cư và đông đảo Nhân dân để bảo tồn, thực hành và trao truyền giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Các khối diễu hành diễn luyện chiều 19/11 (Ảnh: P.Sỹ)

Trước lễ khai mạc sẽ là nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ, diễn ra từ 7h00 - 7h15. Sau lễ dâng hương, Lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếp đó, tuyến diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm được triển khai qua ba chương chủ đề, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư từ các xã, phường.

Di sản văn hóa phi vật thể kéo co ngồi tham gia trình diễn trong lễ khai mạc (Ảnh: P.Sỹ)

Ở chương mở đầu “Từ thuở Thăng Long: Những biểu tượng tâm linh và chiều sâu lịch sử”, các khối diễu hành gợi nhắc huyền sử con Rồng cháu Tiên, giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh; thờ Chử Đồng Tử; thờ Mẫu Tam phủ; cùng hình tượng Thánh Gióng, hội Gióng. Bên cạnh đó là các khối giới thiệu Thăng Long tứ trấn và chương trình biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô”.

Sang chương hai “Hà thành phồn hoa: Truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ”, hình tượng “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”... Công chúng cũng được tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn...

Khối các làng nghề thủ công tham gia lễ khai mạc (Ảnh: P.Sỹ)

Khép lại hành trình là chương ba “Thủ đô hội nhập: Sắc màu sáng tạo và sự tiếp nối của thế hệ trẻ”. Trong nội dung “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới”, ban nhạc biểu diễn trực tiếp kết nối với phần Carnaval trang phục quốc tế với khoảng 150 diễn viên. Đại cảnh kết huy động 200 học sinh lớp 6 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp huy động cùng các lực lượng biểu diễn trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới.

Sau lễ khai mạc, trong bốn ngày từ 21 - 24/11/2026, không gian trưng bày, trải nghiệm di sản và công nghệ số cũng được mở rộng tại nhiều địa điểm trung tâm. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham quan trưng bày văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại số 45 Tràng Tiền, triển lãm nghệ thuật kết hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình & Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu).

Diễn luyện chương trình nghệ thuật lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội (Ảnh: P.Sỹ)

Từ ngày 21 - 24/11. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2 - 3 suất diễn/ngày; Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng lên 4 - 5 suất múa rối nước/ngày, bổ sung tiết mục dàn dựng riêng cho sự kiện và tổ chức không gian trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống. Vào tối 22/11/2026 tại hồ Hoàn Kiếm có hai suất trình diễn ánh sáng nghệ thuật, từ 20h00 - 20h30 và 21h00 - 21h30. Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

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