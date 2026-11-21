Công an xã Tam Dương xử phạt một phụ nữ 12,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên Facebook.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tam Dương vừa xử phạt 12,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với chị L. Ảnh CAT Phú Thọ

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm sau khi ly hôn, chị P.T.C.L. đã sử dụng các tài khoản Facebook, Messenger đăng tải bài viết, hình ảnh, bình luận và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt về người yêu của chồng cũ.

Hành vi này gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của người bị đăng tải thông tin.

Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.C.L. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026 của Chính phủ về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, cần lựa chọn cách giải quyết phù hợp, tránh hành động theo cảm xúc nhất thời.

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