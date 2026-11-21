Một người chuyển tiền để được gặp trực tiếp bạn trai, người khác gửi tiền bảo lãnh ‘người yêu” bị bắt, nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ việc phụ nữ lớn tuổi sập bẫy lừa đảo tình cảm khi hẹn hò trực tuyến với những người đàn ông ngoại quốc quen qua mạng xã hội.

Rất may, nhờ sự nhạy bén, cảnh giác của nhân viên ngân hàng, bưu điện cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, cả hai giao dịch đều đã được chặn đứng ngay phút chót.

Công an xã Đức Lập làm việc với bà P tại bưu điện

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Vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/11 tại xã Hàm Thuận Nam. Bà N.T.N (66 tuổi) đến Agribank Chi nhánh Hàm Thuận Nam yêu cầu chuyển khoản 50 triệu đồng. Khi giao dịch viên hỏi thông tin người thụ hưởng, bà N. không cung cấp rõ ràng mà chỉ cho biết chủ tài khoản đang ở nước ngoài. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên đã khéo léo kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời báo tin cho Công an xã Hàm Thuận Nam đến phối hợp xác minh.

Công an Hàm Thuận Nam làm việc với bà N

Làm việc với cơ quan công an, bà N. kể việc mình quen một người đàn ông qua Facebook rồi tham gia chương trình hẹn hò trực tuyến. Sau thời gian nhắn tin qua lại, hai bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Lấy cớ cần chi phí tham gia chương trình để có cơ hội gặp mặt trực tiếp, "người tình mạng" yêu cầu bà chuyển 50 triệu đồng nên bà N. lập tức mang tiền ra ngân hàng làm theo hướng dẫn.

Phải mất hơn một giờ kiên trì giải thích, vạch trần thủ đoạn lừa đảo tình cảm qua mạng, Công an xã và nhân viên ngân hàng mới thuyết phục được bà N. dừng giao dịch, đồng thời chủ động khóa tài khoản ngân hàng và mạng xã hội để cắt đứt liên lạc với người đàn ông ngoại quốc trên.

Trước đó ngày 17/11, một kịch bản tương tự nhưng tinh vi hơn cũng xảy ra tại xã Đức Lập (Lâm Đồng). Nhân viên Bưu điện xã phát hiện bà V.T.P (57 tuổi) đến làm thủ tục chuyển số tiền lớn lên tới 170 triệu đồng với tâm trạng vô cùng lo lắng. Nghi ngờ, nhân viên bưu điện lập tức báo Công an xã Đức Lập mời bà P. về trụ sở làm rõ.

Tại đây, bà P. cho biết từ khoảng tháng 10/2026, bà kết bạn qua Facebook với một người đàn ông xưng tên Kpelumi A.K.P, đang sinh sống và làm việc tại Đức. Sau chuỗi ngày trò chuyện, gọi điện ngọt ngào, người này hứa sẽ bay sang Việt Nam thăm và tặng bà nhiều tài sản giá trị.

Đến đầu tháng 11/2026, màn kịch bước vào cao trào khi một kẻ lạ mặt tự xưng là "cán bộ cơ quan nhà nước" gọi điện thông báo người bạn từ Đức của bà đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang bị tạm giữ. Để "giải cứu" người tình, đối tượng yêu cầu bà P. phải chuyển ngay 170 triệu đồng làm thủ tục bảo lãnh. Lo sợ cho bạn trai, bà P. vội vã ra bưu điện chuyển tiền thì may mắn được nhân viên tại đây kịp thời ngăn chặn.

Từ hai vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo người dân đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi cần hết sức tỉnh táo trước các mối quan hệ hẹn hò trực tuyến, những người lạ tự xưng ở nước ngoài hứa hẹn tặng quà, gửi tiền hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính. Khi nhận được bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào tự xưng là cán bộ nhà nước thông báo người quen gặp rắc rối pháp lý và yêu cầu chuyển tiền bảo lãnh, chứng minh tài chính, người dân tuyệt đối không làm theo mà cần giữ bình tĩnh, trao đổi ngay với người thân hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được xác minh.