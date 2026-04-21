Vàng da, rối loạn ý thức bệnh nhân 65 tuổi suy gan cấp, rối loạn đông máu

Khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vừa điều trị thành công ca suy gan cấp bằng liệu pháp thay huyết tương.

Bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện trong tình trạng rối loạn ý thức, vàng da tăng dần, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam chẩn đoán bệnh nhân suy gan cấp, hội chứng não gan, rối loạn đông máu.

Sau 2 lần thay huyết tương, đến nay bệnh nhân ý thức đã cải thiện, có thể giao tiếp, đỡ vàng da, cải thiện đông máu.

Thay huyết tương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thay huyết tương là phương pháp loại bỏ một phần huyết tương và các chất có trong đó như: Kháng thể tự miễn, phức hợp miễn dịch, cryoglobulin, các chất gắn vào protein, nội độc tố, ngoại độc tố, bilirubin, các thuốc hay độc chất đang lưu hành trong huyết tương… mà không có khả năng giải quyết bằng các phương pháp điều trị nội khoa.

Một phần các chất đó được loại bỏ cùng với huyết tương của người bệnh và một lượng huyết tương mới được truyền trở lại với thể tích tương đương, do đó làm cải thiện tình trạng bệnh và giúp cho người bệnh được hồi phục nhanh chóng.

Thạc sĩ, BS Trần Xuân Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: “Trước đây, để thực hiện được kỹ thuật này, hầu hết các bệnh nhân đều phải chuyển lên tuyến trung ương.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa, đến nay khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc đã có nhiều bác sĩ được đào tạo chuyên khoa sâu, từng bước làm chủ kỹ thuật cao, điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp”.

