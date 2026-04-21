Vàng da, rối loạn ý thức bệnh nhân 65 tuổi suy gan cấp, rối loạn đông máu

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã áp dụng thành công kỹ thuật thay huyết tương, giúp bệnh nhân suy gan cấp phục hồi nhanh chóng, giảm biến chứng.

Thúy Nga

Khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vừa điều trị thành công ca suy gan cấp bằng liệu pháp thay huyết tương.

Bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện trong tình trạng rối loạn ý thức, vàng da tăng dần, tiểu ít, nước tiểu sậm màu. Các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam chẩn đoán bệnh nhân suy gan cấp, hội chứng não gan, rối loạn đông máu.

Sau 2 lần thay huyết tương, đến nay bệnh nhân ý thức đã cải thiện, có thể giao tiếp, đỡ vàng da, cải thiện đông máu.

suy-gan-cap.jpg
Thay huyết tương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thay huyết tương là phương pháp loại bỏ một phần huyết tương và các chất có trong đó như: Kháng thể tự miễn, phức hợp miễn dịch, cryoglobulin, các chất gắn vào protein, nội độc tố, ngoại độc tố, bilirubin, các thuốc hay độc chất đang lưu hành trong huyết tương… mà không có khả năng giải quyết bằng các phương pháp điều trị nội khoa.

Một phần các chất đó được loại bỏ cùng với huyết tương của người bệnh và một lượng huyết tương mới được truyền trở lại với thể tích tương đương, do đó làm cải thiện tình trạng bệnh và giúp cho người bệnh được hồi phục nhanh chóng.

Thạc sĩ, BS Trần Xuân Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: “Trước đây, để thực hiện được kỹ thuật này, hầu hết các bệnh nhân đều phải chuyển lên tuyến trung ương.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa, đến nay khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc đã có nhiều bác sĩ được đào tạo chuyên khoa sâu, từng bước làm chủ kỹ thuật cao, điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp”.

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Xem chi tiết

Đau bụng, vàng da người bệnh phát hiện viêm gan B gây suy gan cấp nguy kịch

Suy gan cấp là một tình trạng cấp cứu y tế có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong thời gian ngắn nếu không được điều trị kịp thời.

Người bệnh ở Lai Châu thoát khỏi cơn nguy kịch do suy gan cấp nhờ kỹ thuật tách huyết tương hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần so với ngưỡng định lượng

Xem chi tiết

Cứu bệnh nhân suy gan cấp do ngộ độc mật cá trắm chữa đau đầu

Người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị suy gan cấp do uống rượu ngâm mật cá trắm chữa đau đầu và bị ngộ độc nặng.

Men gan cao gấp khoảng 250 lần so với giới hạn bình thường

Xem chi tiết

