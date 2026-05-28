Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ca tán sỏi hiếm gặp cho bệnh nhân thận 'chui' lên ngực

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca nội soi tán sỏi qua da đặc biệt khó cho bệnh nhân nam 65 tuổi mắc viêm cột sống dính khớp nặng, biến dạng cơ thể nghiêm trọng.

Thúy Nga

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội hai bên, mệt mỏi kéo dài do sỏi thận và sỏi niệu quản gây bít tắc.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy thận ứ nước do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn kéo dài. Tuy nhiên, điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt khó khăn là tình trạng biến dạng cột sống nặng tồn tại suốt nhiều năm, thận lại nằm ở vị trí bất thường, sát lên vòm ngực.

than-chui-len-nguc.jpg
TS.BS Nguyễn Đình Liên thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh từng gặp tai nạn giao thông cách đây gần 20 năm. Sau tai nạn, cột sống dần biến dạng nghiêm trọng, cơ thể ngày càng gập xuống, mất khả năng vận động bình thường. Trong suốt 18 năm, ông gần như sống chung với đau đớn kéo dài, sinh hoạt khó khăn và thể trạng suy giảm rõ rệt.

Khoảng một năm trước, người bệnh được phát hiện mắc sỏi thận. Gia đình đã đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng việc can thiệp đều gặp nhiều e ngại do tuổi cao, thể trạng yếu, biến dạng cột sống phức tạp cùng nhiều bệnh lý nền đi kèm.

Ban đầu, các bác sĩ dự kiến thực hiện nội soi ngược dòng để tiếp cận viên sỏi niệu quản. Tuy nhiên, do đường niệu quản bị gấp góc bất thường bởi tình trạng gù vẹo kéo dài, dụng cụ gần như không thể tiếp cận vị trí sỏi.

Ngay tại phòng mổ, ê - kíp của TS.BS Nguyễn Đình Liên đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định chuyển sang kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da.

Tuy nhiên, các xương sườn chụm hẹp khiến khoảng tiếp cận vào bể thận vô cùng hạn chế. Chỉ cần sai lệch nhỏ trong quá trình chọc dò tạo đường vào, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ tổn thương màng phổi, chảy máu hoặc thất bại thủ thuật.

“Đây là một trong những ca bệnh rất hiếm gặp bởi giải phẫu thay đổi gần như hoàn toàn. Mỗi thao tác đều cần được tính toán cực kỳ chính xác để tìm được đường vào bể thận an toàn”, TS.BS Nguyễn Đình Liên chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực, ê-kíp cuối cùng đã tạo được đường vào bể thận an toàn. Chỉ sau khoảng 10 phút tán sỏi, viên sỏi niệu quản 1/3 trên với bề mặt nhám, bám chắc gây tắc nghẽn kéo dài đã được loại bỏ thành công, giải phóng đường tiết niệu.

Theo các bác sĩ, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng thận, gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Nhờ áp dụng phương pháp ít xâm lấn, người bệnh giảm đáng kể đau đớn sau mổ, phục hồi nhanh hơn và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận.

than-chui-len.jpg
Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu khó hoặc đau kéo dài vùng thắt lưng vì đây có thể là dấu hiệu bệnh lý sỏi tiết niệu. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng ảnh hưởng chức năng thận.

Đặc biệt, với người có bệnh lý cột sống, biến dạng cơ xương khớp hoặc nhiều bệnh nền, việc theo dõi sức khỏe định kỳ và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế các can thiệp phức tạp về sau.

>>> Mời độc giả xem thêm video 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở TP HCM:

(Nguồn: VTV1)
#Can thiệp phẫu thuật sỏi hiếm gặp #Biến dạng cột sống phức tạp #Thách thức gây mê nội khí quản #Kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da #Phòng ngừa biến chứng sỏi thận

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chủ quan với sỏi san hô, người đàn ông 65 tuổi suy thận nặng

Khối sỏi san hô 40 mm chiếm gần toàn bộ thận phải người đàn ông. Bác sĩ cảnh báo sỏi thận có thể phá hủy thận ngay cả khi ít triệu chứng.

Bệnh viện An Bình vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp sỏi thận biến chứng nặng.

Bệnh nhân N.V.T. (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng thận phải giãn lớn, chức năng suy giảm nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận khối sỏi san hô kích thước khoảng 40mm chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận, kèm nhiều sỏi vụn rải rác trong thận.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử trí sỏi thận lớn 4cm cho cụ ông 71 tuổi bằng kỹ thuật tán sỏi qua da

Phẫu thuật tán sỏi qua da giúp loại bỏ viên sỏi lớn 4cm an toàn, ít đau, giảm rủi ro cho bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý nền.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa điều trị thành công ca sỏi thận phức tạp (viên sỏi to 4cm) cho bệnh nhân 71 tuổi bằng kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL).

Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại, giúp loại bỏ sỏi nhanh chóng, giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Uống nhầm thuốc sỏi thận nhiều năm, sự thật ngỡ ngàng khi chụp CT 'giải mã'

Hình ảnh cản quang vùng bụng rất dễ gây nhầm lẫn, người dân nên lựa chọn các cơ sở có trang bị hệ thống chuyên, tránh điều trị sai.

Suốt nhiều năm ròng rã, bệnh nhân H. V. T (74 tuổi) sống trong nỗi lo âu với chẩn đoán "sỏi thận phải kích thước gần 3cm". Uống đủ mọi loại thuốc nhưng bệnh tình vẫn "giậm chân tại chỗ".

Chỉ đến khi đặt chân tới Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, sự thật về "viên sỏi" khổng lồ ấy mới chính thức được giải mã.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới