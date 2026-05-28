Ca tán sỏi hiếm gặp cho bệnh nhân thận 'chui' lên ngực

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội hai bên, mệt mỏi kéo dài do sỏi thận và sỏi niệu quản gây bít tắc.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy thận ứ nước do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn kéo dài. Tuy nhiên, điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt khó khăn là tình trạng biến dạng cột sống nặng tồn tại suốt nhiều năm, thận lại nằm ở vị trí bất thường, sát lên vòm ngực.

TS.BS Nguyễn Đình Liên thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh từng gặp tai nạn giao thông cách đây gần 20 năm. Sau tai nạn, cột sống dần biến dạng nghiêm trọng, cơ thể ngày càng gập xuống, mất khả năng vận động bình thường. Trong suốt 18 năm, ông gần như sống chung với đau đớn kéo dài, sinh hoạt khó khăn và thể trạng suy giảm rõ rệt.

Khoảng một năm trước, người bệnh được phát hiện mắc sỏi thận. Gia đình đã đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng việc can thiệp đều gặp nhiều e ngại do tuổi cao, thể trạng yếu, biến dạng cột sống phức tạp cùng nhiều bệnh lý nền đi kèm.

Ban đầu, các bác sĩ dự kiến thực hiện nội soi ngược dòng để tiếp cận viên sỏi niệu quản. Tuy nhiên, do đường niệu quản bị gấp góc bất thường bởi tình trạng gù vẹo kéo dài, dụng cụ gần như không thể tiếp cận vị trí sỏi.

Ngay tại phòng mổ, ê - kíp của TS.BS Nguyễn Đình Liên đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định chuyển sang kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da.

Tuy nhiên, các xương sườn chụm hẹp khiến khoảng tiếp cận vào bể thận vô cùng hạn chế. Chỉ cần sai lệch nhỏ trong quá trình chọc dò tạo đường vào, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ tổn thương màng phổi, chảy máu hoặc thất bại thủ thuật.

“Đây là một trong những ca bệnh rất hiếm gặp bởi giải phẫu thay đổi gần như hoàn toàn. Mỗi thao tác đều cần được tính toán cực kỳ chính xác để tìm được đường vào bể thận an toàn”, TS.BS Nguyễn Đình Liên chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực, ê-kíp cuối cùng đã tạo được đường vào bể thận an toàn. Chỉ sau khoảng 10 phút tán sỏi, viên sỏi niệu quản 1/3 trên với bề mặt nhám, bám chắc gây tắc nghẽn kéo dài đã được loại bỏ thành công, giải phóng đường tiết niệu.

Theo các bác sĩ, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng thận, gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Nhờ áp dụng phương pháp ít xâm lấn, người bệnh giảm đáng kể đau đớn sau mổ, phục hồi nhanh hơn và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận.

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu khó hoặc đau kéo dài vùng thắt lưng vì đây có thể là dấu hiệu bệnh lý sỏi tiết niệu. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng ảnh hưởng chức năng thận.

Đặc biệt, với người có bệnh lý cột sống, biến dạng cơ xương khớp hoặc nhiều bệnh nền, việc theo dõi sức khỏe định kỳ và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế các can thiệp phức tạp về sau.

