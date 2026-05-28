Gắp thành công dị vật phế quản ở vị trí hiếm gặp, nguy cơ chảy máu cao

Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi phế quản ống mềm, gắp thành công dị vật nằm sâu tại phế quản thùy đỉnh phổi trái cho một bệnh nhân cao tuổi.

Thúy Nga

Người bệnh là ông N.V.T. (73 tuổi, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh), có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm với mức độ khoảng 30 bao/năm và thường xuyên sử dụng rượu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, ho kéo dài hơn 1 tháng.

Theo bệnh sử, ông T. xuất hiện ho tăng dần, khạc đờm đục, đau ngực lan ra sau lưng nhưng không sốt. Trước đó, người bệnh đã điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới với chẩn đoán viêm phổi và theo dõi u phổi nhưng tình trạng không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực (CT Scanner) cho thấy hình ảnh đông đặc phổi trái, dày tổ chức kẽ hai phổi, giãn một số nhánh phế quản thùy dưới phổi trái.

Dị vật trong phế quản bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật có hình thù mảnh xương nằm sâu tại phế quản thùy đỉnh phổi trái. Vị trí này đi kèm tình trạng niêm mạc tăng sinh, phù nề và rất dễ chảy máu khi can thiệp.

Theo các bác sĩ, đây là vị trí hiếm gặp của dị vật đường thở, có góc tiếp cận khó, lòng phế quản nhỏ, nguy cơ gây tổn thương niêm mạc hoặc đẩy dị vật di chuyển sâu hơn vào đường thở trong quá trình thao tác.

Ê-kíp đã khéo léo tiếp cận và gắp thành công dị vật ra khỏi đường thở, giúp giải phóng tình trạng bít tắc phế quản cho người bệnh. Sau can thiệp, các triệu chứng ho và đau ngực của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định.

Nội soi phế quản lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Phạm Thị Út Trang, Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, dị vật đường thở thường khó phát hiện do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm với viêm phổi kéo dài, lao phổi hoặc khối u phổi, đặc biệt ở các bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý hô hấp nền hoặc tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Nhiều trường hợp được điều trị như viêm phổi kéo dài nhưng nguyên nhân thực sự là dị vật mắc trong phế quản”.

Theo BSCKII Phạm Thị Út Trang, nếu không được phát hiện sớm, dị vật đường thở có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi, xẹp phổi hoặc suy giảm chức năng hô hấp mạn tính.

Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, khạc đờm dai dẳng, đau ngực, viêm phổi tái diễn hoặc điều trị kéo dài không đáp ứng. Đặc biệt, người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm cần được thăm khám chuyên khoa hô hấp sớm để xác định chính xác nguyên nhân bệnh lý.

Việc nội soi phế quản không chỉ giúp chẩn đoán hiệu quả nhiều bệnh lý đường hô hấp mà còn hỗ trợ can thiệp kịp thời các trường hợp dị vật đường thở, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng như áp xe phổi, suy hô hấp hoặc tổn thương phổi mạn tính.

Cấp cứu bé 9 tháng tuổi sặc bóng đèn LED trong phế quản

Bệnh viện Nhi đồng 1 thành công lấy bóng đèn LED trong phế quản bé 9 tháng tuổi, cảnh báo nguy hiểm của dị vật đường thở ở trẻ nhỏ.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã xử trí thành công một trường hợp dị vật đường thở nằm sâu trong phế quản gốc phải của bé nhỏ 9 tháng tuổi là một bóng đèn LED.

Bệnh nhi là bé N.K.N (9 tháng tuổi, Đồng Tháp) đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì ho nhiều trong 2 ngày. Tại tuyến trước, hình ảnh X-quang phát hiện bất thường, theo dõi có dị vật đường thở nên bé được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Điều đáng nói là gia đình không ghi nhận rõ thời điểm bé ngậm và sặc dị vật, cũng không rõ loại dị vật là gì.

Gắp thành công hạt hồng xiêm mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Sau hơn 2 tháng ho kéo dài, thở khò khè và điều trị nhiều nơi không khỏi, một cụ bà U80 được xác định nguyên nhân do một hạt hồng xiêm mắc trong phế quản.

Gắp thành công hạt sapoche mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Cụ bà V.T.H.V (79 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng ho kéo dài, thở khò khè, mệt nhiều. Trước đó, bà đã nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện.

Nội soi gắp hạt hồng xiêm hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh

Bệnh nhân 41 tuổi ở Quảng Ngãi bị ho kéo dài, khó thở do hạt hồng xiêm mắc trong phế quản suốt 4 tháng, đã được các bác sĩ xử lý thành công.

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công hạt hồng xiêm (hạt sapoche) kích thước hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh.

Bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) ho kéo dài, khó thở, thậm chí ho ra máu nhưng không rõ nguyên nhân, đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả.

