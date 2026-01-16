Hà Nội

Sống Khỏe

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Bình Nguyên

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV

Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu của suy gan cấp (men gan tăng cao, rối loạn đông máu, giảm Albumin và tăng Bilirubin máu). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc Paracetamol, suy gan cấp, đợt cấp COPD.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực theo phác đồ xử trí ngộ độc Paracetamol của Bộ Y tế: truyền thuốc giải độc đặc hiệu, huyết tương tươi đông lạnh, sử dụng thuốc bảo vệ tế bào gan, các thuốc điều trị đợt cấp COPD, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng lâm sàng.

Sau 7 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân dần ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số về đông máu, Bilirubin, men gan… đã về mức bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV

Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc Paracetamol liều cao hoặc dùng thuốc quá liều trong thời gian dài, vì có thể dẫn đến ngộ độc với các mức độ khác nhau. Người bệnh có thể bị tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp, hôn mê gan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trước khi sử dụng thuốc Paracetamol hoặc bất kỳ loại thuốc nào, người dân cần tham khảo ý kiến bác sĩ để uống thuốc theo đúng liều quy định, đảm bảo an toàn. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc biểu hiện nghi ngờ ngộ độc Paracetamol, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

