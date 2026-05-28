Khôi phục chức năng hàm mặt cho bệnh nhân mang di chứng 30 năm

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp dính khớp thái dương – hàm dưới kéo dài hơn 30 năm do di chứng chấn thương cũ.

Thúy Nga

Người bệnh nhập viện trong tình trạng hạn chế há miệng nghiêm trọng, biên độ há tối đa chỉ khoảng 1,5cm. Tình trạng này khiến việc ăn uống, giao tiếp và vệ sinh răng miệng gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài. Không chỉ ảnh hưởng chức năng, vùng mặt bên trái của bệnh nhân còn bị lép rõ, làm khuôn mặt mất cân đối, tác động lớn tới tâm lý và sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dính khớp thái dương – hàm dưới bên trái, hậu quả muộn của chấn thương vùng hàm mặt từ nhiều năm trước.

Hình ảnh dính khớp thái dương hàm trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành cắt rời lồi cầu hàm dưới bên trái nhằm giải phóng hoàn toàn khớp bị dính. Sau khi loại bỏ khối dính, ê-kíp tiếp tục tạo hình bằng vạt cân cơ thái dương để che phủ vùng phẫu thuật và hạn chế nguy cơ tái dính.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ngay sau can thiệp, khả năng há miệng của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, có thể há tối đa tốt hơn so với trước mổ, giúp việc ăn uống và vệ sinh răng miệng dễ dàng hơn. Đáng chú ý, tình trạng lép mặt bên trái được cải thiện đáng kể, khuôn mặt cân đối hơn.

Bệnh nhân dính khớp thái dương hàm không thể há được miệng - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, dính khớp thái dương – hàm dưới là tình trạng khớp hàm mất khả năng vận động do tổ chức xơ hoặc xương phát triển bất thường giữa lồi cầu xương hàm dưới và nền sọ. Người bệnh có thể bị hạn chế há miệng, đau khi ăn nhai, biến dạng khuôn mặt, thậm chí suy giảm dinh dưỡng nếu kéo dài.

Với những trường hợp dính khớp thái dương – hàm dưới kéo dài, việc điều trị thường khó khăn hơn do tổ chức xơ dính phát triển lâu năm, nguy cơ biến dạng khớp và teo cơ cao. Vì vậy, người bệnh cần khám sớm khi có dấu hiệu hạn chế há miệng.

Việc chẩn đoán và điều trị sớm giúp hạn chế nguy cơ dính khớp, biến dạng khuôn mặt và suy giảm chức năng ăn nhai.

Bên cạnh can thiệp phẫu thuật, người bệnh cần tuân thủ tập phục hồi chức năng sau mổ để duy trì biên độ há miệng, giảm nguy cơ tái dính khớp. Việc tái khám định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong theo dõi kết quả điều trị lâu dài.

Sống Khỏe

Đau xoang, cứng hàm tưởng uốn ván không ngờ nấm đen xâm lấn

Nhiễm nấm đen xâm lấn, sử dụng thuốc kháng nấm và phẫu thuật sớm không chỉ nhằm lấy bỏ tổ chức nhiễm nấm mà quan trọng hơn là chặn đứng đường lan của nấm.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một trường hợp đau xoang, cứng hàm tưởng uốn ván không ngờ nấm đen xâm lấn xương xoang.

Bệnh hiếm gặp nhanh chóng đe dọa tính mạng

Sống Khỏe

Bé gái 5 tháng tuổi bị biến dạng hộp sọ bẩm sinh

Bé gái 5 tháng tuổi với dị tật dính khớp sọ được phẫu thuật sớm bằng kỹ thuật mới ít xâm lấn, giúp phát triển bình thường và thẩm mỹ tối ưu.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa phẫu thuật thành công ca biến dạng hộp sọ bẩm sinh cho bé gái 5 tháng tuổi, giúp trẻ cải thiện thẩm mỹ, phát triển toàn diện.

Theo bác sĩ CKII Trần Đình Phượng, Phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật Tạo hình, Sọ mặt và Thẩm mỹ (Bệnh viện Nhi Hà Nội), bé gái nhập viện trong tình trạng dính khớp sọ sớm vị trí trán đỉnh bên phải khiến mặt bị méo, mắt không đều. Nếu chậm can thiệp, trẻ có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề về cả mặt thẩm mỹ và nguy cơ chậm phát triển tinh thần, vận động sau này.

