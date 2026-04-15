Vạn Thắng: Ai trúng gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ gần 2,8 tỷ đồng?

Cận cảnh gói thầu xây dựng tại xã Vạn Thắng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 8/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Thắng (tỉnh Khánh Hòa) vừa ký Quyết định số 44/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Bao gồm Phần thí nghiệm và nghiệm thu đóng điện) thuộc dự án Công trình: Đường Nguyễn Huệ đến chợ Trung tâm Vạn Ninh.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.086.874.940 đồng. Sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-TBMT: IB2600082562), Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang đã chính thức trúng thầu với giá 2.797.256.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu công khai, gói thầu này đã ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách khoảng 289 triệu đồng cho địa phương.

Quyết định số 44/QĐ-KT ngày 08/04/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Bao gồm Phần thí nghiệm và nghiệm thu đóng điện) thuộc dự án Công trình: Đường Nguyễn Huệ đến chợ Trung tâm Vạn Ninh. (Nguồn: MSC)

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 17/03/2026 cho thấy, có 02 nhà thầu tham gia cạnh tranh tại gói thầu này gồm: Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Vạn Hòa.

Căn cứ theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 07/2026/BCĐGEHSDT do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Phước An thực hiện, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Vạn Hòa xếp hạng thứ 2 và không được lựa chọn. Đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Quốc đã thống nhất với kết quả đánh giá, khẳng định tính minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực.

Năng lực nhà thầu

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang (MST: 4201691273) có trụ sở tại Thôn Hòn Nghê, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, đây là một cái tên khá quen thuộc trong các dự án đầu tư công tại khu vực miền Trung. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 135 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng 50 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 102 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán thường nằm ở mức có tính cạnh tranh cao, phản ánh chiến lược đấu thầu sát sao của doanh nghiệp này.

Riêng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang từng ghi dấu ấn tại nhiều gói thầu xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông cấp xã. Việc tiếp tục trúng thầu tại xã Vạn Thắng lần này một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ xây lắp địa phương. Tuy nhiên, với khối lượng công việc đang triển khai đồng thời tại nhiều dự án, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo đúng cam kết 240 ngày tại gói thầu đường Nguyễn Huệ.

Một góc của xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã giúp các chủ đầu tư cấp xã thuận lợi hơn trong việc minh bạch hóa dữ liệu. "Việc công khai báo cáo đánh giá E-HSDT và các quyết định phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp người dân và các cơ quan thông tấn dễ dàng giám sát, đảm bảo đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất", ông Vũ chia sẻ.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phải dựa trên các tiêu chí định lượng rõ ràng. Tại dự án đường Nguyễn Huệ, việc chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các bước từ thẩm định E-HSMT đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là sự tuân thủ cần thiết đối với Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng cơ sở tại địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính".