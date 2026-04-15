Vạn Thắng: Ai trúng gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ gần 2,8 tỷ đồng?

Cận cảnh gói thầu xây dựng tại xã Vạn Thắng
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 8/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Thắng (tỉnh Khánh Hòa) vừa ký Quyết định số 44/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Bao gồm Phần thí nghiệm và nghiệm thu đóng điện) thuộc dự án Công trình: Đường Nguyễn Huệ đến chợ Trung tâm Vạn Ninh.
Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.086.874.940 đồng. Sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-TBMT: IB2600082562), Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang đã chính thức trúng thầu với giá 2.797.256.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu công khai, gói thầu này đã ghi nhận mức tiết kiệm ngân sách khoảng 289 triệu đồng cho địa phương.
Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 17/03/2026 cho thấy, có 02 nhà thầu tham gia cạnh tranh tại gói thầu này gồm: Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Vạn Hòa.
Căn cứ theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 07/2026/BCĐGEHSDT do Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Phước An thực hiện, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Vạn Hòa xếp hạng thứ 2 và không được lựa chọn. Đơn vị tư vấn thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Quốc đã thống nhất với kết quả đánh giá, khẳng định tính minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực.
Năng lực nhà thầu
Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang (MST: 4201691273) có trụ sở tại Thôn Hòn Nghê, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn.
Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, đây là một cái tên khá quen thuộc trong các dự án đầu tư công tại khu vực miền Trung. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 135 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng 50 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 102 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán thường nằm ở mức có tính cạnh tranh cao, phản ánh chiến lược đấu thầu sát sao của doanh nghiệp này.
Riêng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Xây dựng đô thị Nha Trang từng ghi dấu ấn tại nhiều gói thầu xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông cấp xã. Việc tiếp tục trúng thầu tại xã Vạn Thắng lần này một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ xây lắp địa phương. Tuy nhiên, với khối lượng công việc đang triển khai đồng thời tại nhiều dự án, dư luận cũng đặt câu hỏi về việc đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo đúng cam kết 240 ngày tại gói thầu đường Nguyễn Huệ.
Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý
Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã giúp các chủ đầu tư cấp xã thuận lợi hơn trong việc minh bạch hóa dữ liệu. "Việc công khai báo cáo đánh giá E-HSDT và các quyết định phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp người dân và các cơ quan thông tấn dễ dàng giám sát, đảm bảo đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất", ông Vũ chia sẻ.
Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phải dựa trên các tiêu chí định lượng rõ ràng. Tại dự án đường Nguyễn Huệ, việc chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các bước từ thẩm định E-HSMT đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là sự tuân thủ cần thiết đối với Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng cơ sở tại địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính".
MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
Để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là các dự án hạ tầng cơ sở do cấp xã làm chủ đầu tư trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật sau:
1. Về công khai thông tin đấu thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023, các thông tin bắt buộc phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;
- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời thầu;
- Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
- Hồ sơ mời thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi hồ sơ;
- Việc công khai này giúp cơ quan quản lý, báo chí và người dân dễ dàng giám sát quá trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại địa phương.
2. Về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Căn cứ các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu):
- Tổ chuyên gia, đơn vị tư vấn khi lập Báo cáo đánh giá E-HSDT phải căn cứ tuyệt đối vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt.
- Quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải làm rõ lý do một nhà thầu được xếp hạng thứ nhất và lý do chi tiết khiến các nhà thầu khác không trúng thầu (như trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ 2). Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng "quân xanh, quân đỏ" hoặc chỉ định thầu trá hình.
3. Về quản lý và thanh toán vốn đầu tư công cấp xã (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công:
- Đối với các gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng "Trọn gói" (điển hình như gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ tại Vạn Thắng), việc thanh toán phải dựa trên tỷ lệ phần trăm khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng.
- Chủ đầu tư (đại diện là các Phòng/Ban chuyên môn cấp xã) chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của khối lượng nghiệm thu, đảm bảo nhà thầu thi công đúng cam kết thời gian (ví dụ: 240 ngày) và chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách.