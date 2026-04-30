Vai trò của các cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975

Trong ngày lịch sử 30/4/1975, các cánh quân của lực lượng Giải phóng từ nhiều hướng đồng loạt tiến vào Sài Gòn, mở ra thời khắc thắng lợi trọn vẹn.

Giữa tháng 4/1975, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh với mục tiêu giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam trước mùa mưa. Đây không chỉ là một chiến dịch quân sự thông thường mà là đòn quyết định mang tính chiến lược, kết tinh của cả một quá trình kháng chiến lâu dài.

Tinh thần chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với mệnh lệnh nổi tiếng: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa” đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ lực lượng tham chiến, thúc đẩy nhịp độ tiến công nhanh đến mức đối phương không kịp trở tay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, 4/1975). Ảnh: TTXVN.

Lực lượng tham gia chiến dịch có quy mô rất lớn, gồm các quân đoàn chủ lực 1, 2, 3, 4 và Đoàn 232, cùng nhiều đơn vị tăng thiết giáp, đặc công, pháo binh và hậu cần. Tổng quân số lên tới hàng trăm nghìn người, với hàng trăm xe tăng, thiết giáp. Trong bối cảnh Sài Gòn là một đô thị rộng lớn, đông dân và được phòng thủ nhiều tầng, việc tổ chức tiến công từ nhiều hướng là lựa chọn mang tính quyết định. Năm cánh quân không chỉ chia sẻ gánh nặng chiến đấu mà còn tạo nên thế bao vây, chia cắt và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối phương.

Từ ngày 26 đến 28/4/1975, các lực lượng đã phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh tan các sư đoàn chủ lực của đối phương, mở toang cửa ngõ tiến vào Sài Gòn. Đến rạng sáng ngày 29/4, theo lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch, các cánh quân đồng loạt tổng tiến công từ năm hướng, nhằm thẳng các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất như Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát và Dinh Độc Lập.

Lực lượng thọc sâu của Quân đoàn 1 vượt đường 16 tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ảnh: Tư liệu/TTXVN.

Từ hướng Bắc, Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết thắng) đảm nhận vai trò mũi tiến công chủ lực đánh vào trung tâm đầu não quân sự của đối phương. Sau khi vượt sông Sài Gòn, lực lượng này nhanh chóng đánh chiếm các vị trí trọng yếu như Lái Thiêu, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân. Việc làm chủ Bộ Tổng Tham mưu vào khoảng 10h30 ngày 30/4 không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là cú đánh chí tử vào hệ thống chỉ huy, khiến đối phương rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn.

Ở hướng Đông Nam, Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang) đóng vai trò mũi thọc sâu mạnh mẽ, vừa tiến công vừa phá hủy các căn cứ hậu cần và không quân quan trọng. Pháo binh của quân đoàn đã pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất, làm gián đoạn hoàn toàn khả năng không vận của đối phương. Các sư đoàn chủ lực nhanh chóng đánh chiếm Long Bình, Cát Lái, rồi tiến vào nội đô qua cầu Sài Gòn. Vai trò của cánh quân này đặc biệt quan trọng trong việc vô hiệu hóa các tuyến tiếp viện và rút lui của đối phương từ hướng Đông.

Từ Tây Bắc, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) tiến công qua các khu vực Gò Dầu, Trảng Bàng, Củ Chi, thực hiện nhiệm vụ chia cắt và tiêu diệt các lực lượng cơ động của đối phương. Việc đánh bại và cô lập Sư đoàn 25 của đối phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng tiến công khác không bị phản kích từ phía sau. Đây là cánh quân đóng vai trò “khóa chặt” cửa ngõ Tây Bắc, ngăn chặn mọi nỗ lực tổ chức phòng ngự có hệ thống.

Lực lượng xe tăng và bộ binh Sư đoàn 320 đánh chiếm căn cứ Đồng Dù (Củ Chi), sáng 29/4/1975, mở cánh cửa thép Tây Bắc Sài Gòn để quân ta thọc sâu đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. Ảnh: Lê Trung Hưng/TTXVN.

Ở hướng Đông, Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chiếm các căn cứ quân sự quan trọng như Biên Hòa, Hố Nai, Trảng Bom. Sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ mạnh ở khu vực này, lực lượng nhanh chóng tiến vào nội đô, phối hợp với các cánh quân khác tạo nên thế áp đảo toàn diện. Vai trò của Quân đoàn 4 thể hiện rõ ở việc phá vỡ một trong những tuyến phòng ngự kiên cố nhất, mở toang cánh cửa phía Đông Sài Gòn.

Trong khi đó, Đoàn 232 từ hướng Tây và Tây Nam lại giữ một vai trò đặc biệt: cô lập Sài Gòn với Đồng bằng sông Cửu Long. Việc cắt đứt Quốc lộ 4 – tuyến đường huyết mạch nối Sài Gòn với miền Tây – đã khiến đối phương hoàn toàn bị cô lập, không còn khả năng tiếp viện hoặc rút lui. Đồng thời, cánh quân này cũng trực tiếp tiến công vào nội đô, góp phần hoàn thiện vòng vây từ mọi phía.

Sự phối hợp giữa năm cánh quân là yếu tố quyết định thắng lợi. Không có cánh quân nào hoạt động độc lập; mỗi hướng tiến công đều gắn bó chặt chẽ với các hướng khác, tạo nên một thế trận liên hoàn. Khi một cánh quân phá vỡ tuyến phòng thủ, các cánh khác lập tức tận dụng thời cơ để thọc sâu, mở rộng chiến quả. Chính sự nhịp nhàng này đã khiến hệ thống phòng thủ của đối phương sụp đổ nhanh chóng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Xe tăng của Lữ đoàn tăng – thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN.

Đỉnh cao của chiến dịch diễn ra vào sáng 30/4/1975, khi các mũi tiến công đồng loạt tiến vào trung tâm Sài Gòn. Khoảng 10h45, xe tăng mang số hiệu 843 và 390 tiến vào Dinh Độc Lập. Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng chính và lá cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh vào 11h30 đã trở thành biểu tượng bất diệt của ngày toàn thắng.

Nhìn tổng thể, vai trò của các cánh quân trong ngày 30/4/1975 không chỉ nằm ở việc đánh chiếm các mục tiêu cụ thể mà còn ở việc tạo nên một thế trận chiến lược hoàn hảo. Mỗi cánh quân là một mảnh ghép không thể thiếu, góp phần vào bức tranh chung của chiến thắng. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự, nghệ thuật tổ chức chiến dịch và tinh thần chiến đấu quả cảm đã làm nên thắng lợi nhanh chóng, kết thúc chiến tranh, mở ra kỷ nguyên thống nhất đất nước.