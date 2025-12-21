Bộ đội Cụ Hồ - Biểu tượng sức mạnh và nhân văn trong lòng giới trẻ

Sức hút của hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ đối với giới trẻ không chỉ nằm ở quá khứ hào hùng, mà còn ở sự lan tỏa những giá trị cốt lõi trong bối cảnh mới.

Trong dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại, khi các giá trị toàn cầu hóa, công nghệ số và văn hóa đại chúng tác động mạnh mẽ tới tư duy, lối sống của thanh niên, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ vẫn giữ được sức hút bền bỉ, thậm chí ngày càng lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, nhìn lại sức hấp dẫn đặc biệt ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là cách nhận diện những giá trị trường tồn của lịch sử đang tiếp tục phát huy sức sống trong hiện tại.

Trước hết, sức hút của hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc. Được hun đúc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, hình tượng người Bộ đội Cụ Hồ gắn liền với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Với giới trẻ hôm nay, dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng thông qua sách giáo khoa, phim ảnh, bảo tàng, di tích lịch sử hay các câu chuyện truyền miệng trong gia đình, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ vẫn hiện lên như một biểu tượng cao đẹp của sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các chàng trai Thủ đô vào chiến trường niềm Nam chiến đấu, năm 1971. Ảnh: Mầu Hoàng Thiết.

Không chỉ dừng ở hào quang lịch sử, người Bộ đội Cụ Hồ còn chinh phục giới trẻ bằng những giá trị nhân văn bền vững. Đó là lối sống giản dị, kỷ luật, giàu tình đồng chí, đồng đội; là tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ nét trong từng hành động cụ thể. Trong thời bình, hình ảnh bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, tham gia phòng chống dịch bệnh… đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí thanh niên. Những khoảnh khắc ấy được lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo nên sự đồng cảm và ngưỡng mộ chân thành từ giới trẻ.

Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sức hút của hình tượng Bộ đội Cụ Hồ là sự gần gũi, đời thường của người lính trong thời đại mới. Không còn là hình ảnh gắn với một thời đạn bom khói lửa, người Bộ đội Cụ Hồ ngày nay hiện diện rất “đời”: Họ biết sử dụng thiết bị công nghệ, tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao, giao lưu với thanh niên, chia sẻ câu chuyện đời lính trên các nền tảng số. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại này khiến hình ảnh người lính trở nên sống động, dễ tiếp cận, phù hợp với tâm lý và nhịp sống của giới trẻ.

Các chiến sĩ tham gia công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh, 30/9/2025. Ảnh: Hoài Nam / Tiền Phong.

Đối với nhiều bạn trẻ, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ còn là nguồn cảm hứng để định hình lý tưởng sống. Trong bối cảnh xã hội có nhiều lựa chọn, nhiều cám dỗ, những giá trị như tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, ý thức kỷ luật và lòng trung thành với Tổ quốc mà người Bộ đội Cụ Hồ đại diện đã trở thành “la bàn” đạo đức quan trọng. Không ít thanh niên coi việc nhập ngũ, tham gia lực lượng vũ trang là cách để rèn luyện bản thân, tiếp nối tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục truyền thống, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình trải nghiệm quân đội trong học đường, hay các tác phẩm văn học – nghệ thuật về đề tài người lính cũng góp phần nuôi dưỡng tình cảm của giới trẻ đối với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Khi được tiếp cận bằng những hình thức sáng tạo, phù hợp với ngôn ngữ và thẩm mỹ hiện đại, các giá trị truyền thống không những không bị lãng quên mà còn được tiếp nhận một cách tự nhiên, sâu sắc hơn.

Có thể nói, sức hút của hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ đối với giới trẻ hôm nay không chỉ nằm ở quá khứ hào hùng, mà còn ở khả năng thích ứng, lan tỏa những giá trị cốt lõi trong bối cảnh mới. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa lý tưởng cao đẹp và hành động cụ thể, giữa truyền thống dân tộc và hơi thở của thời đại. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, việc nhìn nhận và tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ chính là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào, thêm trách nhiệm, và thêm động lực đóng góp cho tương lai của đất nước.