Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô và 1 xe máy trên phố Hà Nội

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô bán tải và 4 phương tiện khác đã xảy ra tại phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 10h45 cùng ngày tại trước cửa số nhà 38-40 phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô và 1 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, ô tô bán tải biển kiểm soát 51D-935.xx bất ngờ tông vào 3 ô tô đang dừng đỗ tại trước cửa số nhà 38-40 phố Lê Thái Tổ, gây tai nạn liên hoàn. Ngoài ra, vụ va chạm còn khiến 1 phụ nữ đi xe máy bị thương nhẹ. Tại hiện trường, một số ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe do lực va chạm mạnh từ việc dồn toa.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội 1 và Công an phường Hoàn Kiếm đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân ban đầu là do tài xế điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 51D-935.xx không làm chủ tốc độ, dẫn tới đâm liên hoàn vào 3 ô tô và 1 xe máy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

