Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn quyết sách cho giáo dục

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đảm bảo trẻ đến tuổi đi học đều được đến trường, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tiếp tục Phiên họp thứ 48, sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Dự án Luật đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Hồ sơ dự án Luật đầy đủ theo quy định và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý một số vấn đề như: Về hệ thống giáo dục quốc dân, việc bổ sung mô hình trung học nghề nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm lựa chọn tiếp tục học chương trình trung học phổ thông, đồng thời được đào tạo kỹ năng nghề; góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh...

Về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc bãi bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Bằng tốt nghiệp THCS xác nhận việc hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản, làm cơ sở để tiến hành phân luồng học sinh sau THCS.

Về bằng trung học nghề, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ cơ sở xác định tương đương với bằng tốt nghiệp THPT. Thường trực Ủy ban cho rằng, nên quy định theo hướng khuyến khích học sinh thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có chứng chỉ nghề.

Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thường trực Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, đồng thời có thể có những sách giáo khoa khác là tài liệu tham khảo; nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

xem xét loại hình thi tốt nghiệp thpt

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về thi tốt nghiệp THPT, có 2 loại ý kiến:

Một là, đề nghị vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, giao thẩm quyền ra đề thi cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi cho các địa phương; nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khỏi tuyển sinh đại học;

Hai là, đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT. Thường trực Ủy ban ủng hộ loại ý kiến thứ nhất và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các quan điểm nêu trên.

Về Hội đồng trường, Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban tán thành quy định bãi bỏ Hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập.

Về nhà giáo, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát, lược bỏ các quy định trùng với Luật Nhà giáo để tránh chồng chéo, trùng lắp trong hệ thống pháp luật. Nghiên cứu bổ sung quy định giảng viên, giáo viên đồng cơ hữu; bổ sung tên gọi của nhà giáo trung học nghề trong điều khoản chuyển tiếp.

Về học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo, Thường trực Ủy ban tán thành việc luật hóa chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh học chương trình phổ thông để thống nhất với Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định giao cơ quan có thẩm quyền chủ trì, hướng dẫn, thực hiện tính giá dịch vụ giáo dục; địa phương, cơ sở giáo dục căn cứ hướng dẫn xây dựng, ban hành giá dịch vụ giáo dục của mình.

Về thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường, Thường trực Ủy ban tán thành và đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi loại hình trường; về chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục; làm rõ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục, giải thể nhà trường; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng đào tạo, bảo vệ quyền lợi của người dạy, người học và cổ đông.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cơ quan soạn thảo và thẩm tra khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục phải bám sát vào 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các tỉnh thành, xã phường quản lý giáo dục ở chừng mực nào thì phải rõ ràng để đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo là địa phương quyết, địa phương làm và chịu trách nhiệm.

Quốc hội, Chính phủ và cơ quan Trung ương chỉ kiến tạo để phát triển. Các chính sách phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, liên thông trong hệ thống giáo dục. Việc phân luồng các cấp học, bậc học phù hợp với thị trường lao động. Việc xã hội hóa giáo dục vừa phải đảm bảo thu hút nguồn lực từ các nơi đóng góp cho giáo dục nhưng vẫn phải đảm bảo sự quản lý của cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm học mới 2025 có nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo dục nên các địa phương đều phải đảm bảo trẻ đến tuổi đi học đều được đến trường, không để ai bị bỏ lại phía sau. Về sách giáo khoa cần rà soát để đảm bảo khoa học, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát việc lúng túng trong việc thực hiện sách giáo khoa ở các địa phương.

phải có một bộ sách do bộ gd&đt biên soạn

Tán thành với sự cần thiết với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bồ sung sự cần thiết của việc sửa đổi, ban hành Luật; cơ sở thực tiễn cần bổ sung, làm rõ.

Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, phải có 1 bộ sách do Bộ GD&ĐT biên soạn. Ngoài ra, còn nhiều bộ sách khác theo tinh thần của Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ theo hướng 1 chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa đã được Quốc hội thông qua.

Đối với thi tốt nghiệp THPT, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng thuận với phương án do Chính phủ trình là vẫn phải tổ chức thi tốt nghiệp THPT, giao thẩm quyền ra đề thi cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi cho các địa phương. Tuy nhiên, không cần phải nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khỏi tuyển sinh đại học.

Về Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, chỉ nên có Hội đồng trường ở các trường ngoài công lập, không nên quy định Hội đồng trường ở trường công lập. Trong thành phần Hội đồng trường phải đảm bảo chất lượng giáo dục và phải có các nhà quản lý, chuyên môn đào tạo. Trong Luật phải có điều kiện, tiêu chí cơ bản cho trường đại học như phải có giáo viên cơ hữu, giảng đường riêng, điều kiện học, giáo án, đơn vị liên kết để đảm bảo thực tập cho sinh viên.

Trong khuôn khổ phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn đóng góp ý kiến vào các nội dung: Tự chủ ở các trường đại học, nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT...