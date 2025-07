Unitecons trúng gói thầu vá đường hơn 1,8 tỷ tại Dầu Tiếng

Unitecons trúng gói sửa chữa đường Trung tâm thị trấn Dầu Tiếng trị giá 1,853 tỷ đồng sau khi một đối thủ bị loại do thiếu năng lực, kinh nghiệm.

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Unitecons đã được Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Dầu Tiếng phê duyệt Quyết định số KQ2500230834_2506231358, ngày 23/6/2025. Theo đó, doanh nghiệp này trúng gói thầu xây lắp thuộc dự án “Sửa chữa, dặm vá đường Bàu Rong, Bàu Sen, Văn Công Khai thị trấn Dầu Tiếng” với giá 1,853 tỷ đồng (giá gói thầu là 1,920 tỷ đồng), thời gian thực hiện 45 ngày.

Quyết định số KQ2500230834_2506231358, ngày 23/6/2025. Nguồn MSC

Dự án Sửa chữa, dặm vá đường Bàu Rong, Bàu Sen, Văn Công Khai thị trấn Dầu Tiếng, UBND huyện Dầu Tiếng (nay là xã Dầu Tiếng) phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 20/05/2025 có tổng mức đầu tư 2,158 tỷ đồng với 5 gói thầu liên kết. Trong đó gói thầu xây lắp là gói có giá trị lớn nhất có giá 1,920 tỷ đồng.

Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Dầu Tiếng phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500230834_2505281148 ngày 28/05/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đặng Phú Hào đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2025

Hoàn thành đóng mở thầu ngày 10/6/2025. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên có 2 nhà thầu cạnh tranh. Ngoài, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Unitecons còn có 1 nhà thầu khác. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh bị loại do E-HSDT không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Unitecons, thành lập năm 2017, có địa chỉ tại Đường TL 43, Khu Phố 1, TP HCM; người đại diện pháp luật Nguyễn Tấn Lợi.

Từ tháng 10/2020 đến nay nhà thầu đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 9 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 58,245 tỷ đồng. Trong đó với vai trò độc lập hơn 9,022 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 49,222 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu nêu trên ngày 15/05/2025 doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng cống điều tiết rạch Sáu Em, do Phòng Kinh tế Thuận An làm chủ đầu tư, được Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Thuận An phê duyệt KQLCNT số 45 /QĐ-TNMT, dưới hình thức chỉ định thầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Unitecons trúng thầu với giá 871 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.