Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau

Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 8/TB-VPCP ngày 6/1/2026, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Đây là các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. (Ảnh: TTXVN).

Đối với các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và dự án cải tạo hạ tầng đảo Thổ Chu, Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc tích cực của Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở và sinh kế ổn định, tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp bảo đảm tiến độ dự án và tạo sự đồng thuận xã hội.

Về nguồn vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát, đá phục vụ thi công, tránh tình trạng thiếu hụt vật liệu làm chậm tiến độ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn cụ thể, rút ngắn thủ tục theo tinh thần dự án trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ trước ngày 30/6/2026, nhằm đồng bộ với đoạn tuyến qua An Giang đã hoàn thành. Đồng thời, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hậu Giang - Cà Mau phải hoàn thiện và đưa vào khai thác trước ngày 31/1/2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững khu vực cực Nam của Tổ quốc.