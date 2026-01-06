[INFOGRAPHIC] Bức tranh kinh tế Việt Nam 2025: GDP tăng 8,02%

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Những chậu quất mini nhỏ gọn hợp chung cư, văn phòng, tạo thế đẹp và giá cả phải chăng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Con cá ngừ vây xanh 243kg đã được bán giá kỷ lục 3,2 triệu USD tại chợ Toyosu trong phiên đấu đầu năm 2026, khiến nhiều người choáng váng.

Với hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 3 doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 300 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội có sự phân hóa mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp, cao nhất hơn 600 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Ngoài hương vị thơm ngon, cá sủ vàng được săn lùng còn bởi bộ phận bong bóng cá có giá lên tới 45.000-55.000 USD/kg.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) lại đang gây ra nhiều dấu hỏi cho các nhà đầu tư bởi những chỉ tiêu có phần “hụt hơi”.