[INFOGRAPHIC] Bức tranh kinh tế Việt Nam 2025: GDP tăng 8,02%

Hơn trăm nghìn đồng một chậu quất mini chơi Tết Bính Ngọ 2026
Những chậu quất mini nhỏ gọn hợp chung cư, văn phòng, tạo thế đẹp và giá cả phải chăng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Khám phá sự tăng trưởng ấn tượng của GDP tại Việt Nam, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong năm qua.
Công ty Nhựa Việt Thành được thành lập từ tháng 3/2011, có địa chỉ tại Tây Ninh và do ông Phan Văn Quân làm người đại diện theo pháp luật.
Con cá ngừ vây xanh 243kg đã được bán giá kỷ lục 3,2 triệu USD tại chợ Toyosu trong phiên đấu đầu năm 2026, khiến nhiều người choáng váng.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Với hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 3 doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 300 triệu đồng.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội có sự phân hóa mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp, cao nhất hơn 600 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Ngoài hương vị thơm ngon, cá sủ vàng được săn lùng còn bởi bộ phận bong bóng cá có giá lên tới 45.000-55.000 USD/kg.
Điểm đặc biệt nhất của quất mộc căn là bộ rễ lộ thiên tượng trưng cho sức mạnh vươn lên từ gian khó.
Theo giáo sư Mỹ, việc nhận lương 1 USD và thế chấp cổ phiếu giúp các tỷ phú tăng tài sản, có tiền chi tiêu và đóng thuế ít.
Dù mỗi con giá lên tới hơn 1 triệu đồng/con, ốc giác vẫn được khách hàng ưa chuộng và luôn trong tình trạng khan hiếm.
Với kim ngạch xuất khẩu gần 102 triệu USD, ớt trở thành mặt hàng lớn nhất trong nhóm rau củ, chiếm gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ trong 11 tháng.
Trước kia, me rừng gần như không có giá trị kinh tế nhưng vài năm trở lại đây, loại quả này bất ngờ trở thành đặc sản hút khách ở thành phố.
Gia tộc tỷ phú Thái Lan đông người, nhiều của nhưng vẫn luôn đoàn kết; sống tập trung ở 3 khu nhà lớn, tạo thành cộng đồng gia đình khép kín.
Quyết định thưởng Tết bằng vàng cho 18.500 nhân viên đến từ gã khổng lồ robot hút bụi đang có tham vọng làm xe điện siêu sang.
Các loài chim được giới siêu giàu chọn làm thú cưng có giá vô cùng đắt đỏ, thậm chí đắt hơn siêu xe tiền tỷ.
Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Lộc bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 210 triệu đồng.
Do nguồn cung giảm nên bưởi Diễn bán sớm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP HCM có giá tăng cao so với năm ngoái.
Những con số này cho độ giàu có của Elon Musk đã vượt xa mọi logic tích lũy truyền thống, vượt sức tưởng tượng của nhân loại.
Tăng trưởng GDP trên 8%, xuất nhập khẩu cán mốc 900 tỷ USD, VN-Index chạm mức 1.800 điểm...là những con số nổi bật trong năm 2025 của kinh tế Việt Nam