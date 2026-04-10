Ukraine tích hợp tên lửa Zeus lên UAV, thay đổi cục diện chiến trường

UAV Ukraine sắp mang tên lửa Zeus của Mỹ, mở ra bước ngoặt về tác chiến chính xác giá rẻ trên chiến trường.

Nguyễn Cúc

Ukraine đang tiến thêm một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa chiến tranh không người lái khi chuẩn bị tích hợp tên lửa dẫn đường Zeus do Mỹ sản xuất lên các nền tảng UAV chiến thuật.

Theo Defence Blog, công ty quốc phòng Mỹ Aeon đã xác nhận đang hợp tác với một trong những nhà sản xuất UAV lớn nhất Ukraine để tích hợp hệ thống tên lửa Zeus lên các máy bay không người lái dạng quadcopter.

Một quân nhân Ukraine mang theo máy bay không người lái trong cuộc diễn tập chống UAV tại vùng Chernihiv vào ngày 11 tháng 11 năm 2023. (Ảnh: Sergei Supinsky / AFP)

Đây là bước phát triển đáng chú ý, cho phép các UAV cỡ nhỏ - vốn phổ biến trên chiến trường Ukraine - có thể triển khai hỏa lực chính xác ở khoảng cách xa hơn và hiệu quả hơn. Theo CEO Aeon Naweed Tahmas, quá trình tích hợp đã được triển khai thực tế và hướng tới khả năng tác chiến trong điều kiện chiến trường cường độ cao.

Tên lửa Zeus được thiết kế như một hệ thống vũ khí dẫn đường mô-đun, có chi phí khoảng 50.000 USD mỗi đơn vị - thấp hơn đáng kể so với các loại tên lửa chống tăng hoặc tên lửa chính xác truyền thống. Đồng thời, hệ thống này có thể sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, giúp tăng đáng kể khả năng triển khai trên chiến trường.

Việc tích hợp Zeus vào UAV giải quyết một trong những bài toán lớn nhất mà Ukraine đối mặt trong hơn 3 năm xung đột: làm thế nào để tạo ra hỏa lực chính xác với chi phí thấp và có thể triển khai trên diện rộng.

Trên thực tế, chiến tranh tại Ukraine đã chứng kiến sự thay đổi sâu sắc khi UAV trở thành lực lượng chủ lực. Theo nhiều thống kê, drone hiện đóng vai trò trung tâm trong các chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, phần lớn UAV hiện nay chủ yếu mang thuốc nổ hoặc hoạt động theo kiểu “cảm tử”, hạn chế về độ chính xác và hiệu quả khi đối đầu với mục tiêu có phòng thủ tốt. Việc trang bị tên lửa dẫn đường như Zeus giúp nâng cấp UAV thành một nền tảng tấn công chính xác thực thụ, tương tự các hệ thống vũ khí cao cấp nhưng với chi phí thấp hơn nhiều.

Ngoài UAV, Aeon cũng cho biết Zeus đang được nghiên cứu tích hợp trên nhiều nền tảng khác như phương tiện mặt đất không người lái và tàu không người lái, cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái vũ khí đa nền tảng.

Giới chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa UAV giá rẻ và tên lửa dẫn đường chi phí thấp có thể làm thay đổi hoàn toàn cách thức tiến hành chiến tranh hiện đại, đặc biệt trong các cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Trong bối cảnh cả Ukraine và Nga đều đẩy mạnh sử dụng drone với quy mô lớn, việc tích hợp các hệ thống vũ khí chính xác như Zeus có thể giúp Kyiv gia tăng đáng kể hiệu quả tấn công, đồng thời gây áp lực lớn hơn lên hệ thống phòng không của đối phương.

Sự phát triển này cũng phản ánh xu hướng chung của chiến tranh thế kỷ 21: kết hợp công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo và vũ khí chính xác để tạo ra các giải pháp tác chiến linh hoạt, hiệu quả và chi phí thấp hơn nhiều so với các hệ thống truyền thống.

Sự kết hợp giữa UAV giá rẻ và tên lửa dẫn đường chi phí thấp như Zeus đang tạo ra bước ngoặt lớn trong chiến tranh hiện đại. Thay vì phụ thuộc vào vũ khí đắt đỏ, các lực lượng có thể triển khai số lượng lớn nền tảng tấn công chính xác với chi phí thấp, gây quá tải hệ thống phòng không đối phương. Mô hình này đặc biệt hiệu quả trong chiến tranh tiêu hao, nơi ưu thế không còn nằm ở công nghệ đơn lẻ mà ở khả năng sản xuất hàng loạt, triển khai linh hoạt và duy trì áp lực liên tục trên chiến trường.

Defence Blog
https://defence-blog.com/ukrainian-drones-to-get-u-s-made-zeus-guided-missile/
Nga nâng cấp xe tăng T-72B3 đối phó chiến tranh UAV ở Ukraine

T-72B3 của Nga được nâng cấp mạnh mẽ, tích hợp hệ thống phòng vệ và hỏa lực hiện đại nhằm đối phó UAV và vũ khí chống tăng ngày càng phổ biến.

Chiến trường Ukraine đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách sử dụng xe tăng, khi các phương tiện như T-72B3 của Nga phải thích nghi với môi trường tác chiến mới, nơi máy bay không người lái (UAV) giữ vai trò trung tâm.

Theo chỉ huy một kíp xe tăng thuộc Sư đoàn Đổ bộ đường không Novorossiysk, các xe tăng hiện không còn tác chiến theo kiểu đối đầu trực diện. Thay vào đó, chúng chủ yếu tấn công từ xa vào các công sự, chiến hào, boong-ke hoặc khu vực ẩn nấp của đối phương. Sau khi xe tăng khai hỏa, bộ binh sẽ tiến lên để chiếm giữ mục tiêu. Cách đánh này giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh chiến trường ngày càng nguy hiểm do sự hiện diện dày đặc của UAV.

Anh triển khai hệ thống chống UAV Rapid Sentry đến điểm nóng Trung Đông

Một mặt chỉ trích Iran không kích các nước vùng Vịnh, nước Anh triển khai hệ thống chống UAV đến Trung Đông.

Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mang tên Rapid Sentry đến Kuwait, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Sáu lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái "liều lĩnh" vào một nhà máy lọc dầu của Kuwait đêm trước đó.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh thông cáo: "Trung đoàn Không quân Hoàng gia Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái Rapid Sentry hiệu quả cao của mình đến Kuwait".

Iran ra mắt UAV cảm tử Rezvan, đe dọa lực lượng Mỹ khu vực Trung Đông

Với tầm hoạt động 20 km, Rezvan giúp Iran tấn công mục tiêu nhanh, chính xác, gia tăng rủi ro cho lực lượng Mỹ và đồng minh gần Iran.

Iran đã chính thức đưa vào biên chế máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới mang tên Rezvan, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong chiến lược tác chiến phi đối xứng của nước này. Hệ thống vũ khí mới được cho là nhằm tăng khả năng tấn công nhanh các mục tiêu gần, bao gồm cả lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Rezvan thuộc loại UAV “kamikaze” hay còn gọi là đạn bay lảng vảng (loitering munition), có khả năng bay tới khu vực mục tiêu, trinh sát và lao xuống phá hủy khi đã xác định chính xác. Theo các nguồn tin quân sự, UAV này có tầm hoạt động khoảng 20 km và thời gian bay tối đa khoảng 20 phút.

