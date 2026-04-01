Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran ra mắt UAV cảm tử Rezvan, đe dọa lực lượng Mỹ khu vực Trung Đông

Với tầm hoạt động 20 km, Rezvan giúp Iran tấn công mục tiêu nhanh, chính xác, gia tăng rủi ro cho lực lượng Mỹ và đồng minh gần Iran.

Nguyễn Cúc

Iran đã chính thức đưa vào biên chế máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới mang tên Rezvan, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong chiến lược tác chiến phi đối xứng của nước này. Hệ thống vũ khí mới được cho là nhằm tăng khả năng tấn công nhanh các mục tiêu gần, bao gồm cả lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Rezvan thuộc loại UAV “kamikaze” hay còn gọi là đạn bay lảng vảng (loitering munition), có khả năng bay tới khu vực mục tiêu, trinh sát và lao xuống phá hủy khi đã xác định chính xác. Theo các nguồn tin quân sự, UAV này có tầm hoạt động khoảng 20 km và thời gian bay tối đa khoảng 20 phút.

Điểm đáng chú ý của Rezvan là khả năng điều khiển theo thời gian thực. UAV được trang bị camera phía trước, truyền hình ảnh trực tiếp về cho người điều khiển, cho phép lựa chọn mục tiêu ngay trong quá trình bay. Điều này giúp tăng độ chính xác và giảm nguy cơ tấn công nhầm, đặc biệt trong môi trường chiến trường phức tạp.

Các UAV cảm tử Rezvan do Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) phát triển, được trưng bày cùng ống phóng và bộ điều khiển mặt đất trong
﻿một cơ sở quân sự của Iran.

Rezvan được phóng từ ống phóng dạng hình trụ, nhiều khả năng có thể mang vác hoặc triển khai nhanh tại tiền tuyến. Sau khi phóng, cánh UAV sẽ bung ra để chuyển sang chế độ bay hành trình. Thiết kế này cho thấy Iran đang hướng tới các hệ thống vũ khí nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với chiến tranh cơ động.

Về sức công phá, một số nguồn cho biết Rezvan mang đầu đạn khoảng vài kg, đủ để tiêu diệt các mục tiêu như phương tiện quân sự, trận địa pháo hoặc vị trí đóng quân nhỏ. Dù không phải vũ khí tầm xa như dòng Shahed hay Arash, Rezvan lại đóng vai trò quan trọng trong tác chiến tầm gần.

Việc phát triển Rezvan phản ánh xu hướng mở rộng hệ sinh thái UAV của Iran, vốn đã bao gồm nhiều loại từ trinh sát đến tấn công tầm xa. Trong khi các UAV như Shahed-136 có thể đánh mục tiêu cách hàng trăm km, Rezvan được tối ưu cho các tình huống chiến đấu trực tiếp, nơi yêu cầu phản ứng nhanh và độ chính xác cao.

Giới phân tích nhận định, loại UAV này đặc biệt phù hợp với các lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nó cho phép đơn vị nhỏ có thể tự triển khai hỏa lực chính xác mà không cần phụ thuộc vào không quân hay pháo binh hạng nặng.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Rezvan có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự, đoàn xe hoặc vị trí triển khai của đối phương trong phạm vi ngắn. Điều này làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với các lực lượng Mỹ và đồng minh hoạt động gần các khu vực ảnh hưởng của Iran.

Sự xuất hiện của Rezvan cho thấy chiến tranh hiện đại đang ngày càng chuyển dịch sang các hệ thống không người lái chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Với khả năng triển khai nhanh, điều khiển linh hoạt và tấn công chính xác, UAV cảm tử tiếp tục trở thành một trong những mối đe dọa đáng chú ý trên chiến trường tương lai.

Rezvan cho thấy Iran đang tối ưu hóa chiến tranh phi đối xứng ở cấp chiến thuật. Với tầm ngắn nhưng độ chính xác cao, UAV này phù hợp cho các đơn vị nhỏ tấn công nhanh mục tiêu giá trị như xe cơ giới, trận địa pháo hay căn cứ dã chiến. Khả năng truyền hình ảnh thời gian thực giúp “người trong vòng lặp” (human-in-the-loop) quyết định mục tiêu linh hoạt, giảm lãng phí đạn. Khi kết hợp theo bầy đàn hoặc đánh từ nhiều hướng, Rezvan có thể gây quá tải phòng không tầm gần, gia tăng áp lực lên lực lượng Mỹ và đồng minh.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/iran-fields-rezvan-kamikaze-drone-to-strike-u-s-forces-within-20-km#google_vignette
#Iran #UAV cảm tử #Rezvan #IRGC #Chiến tranh phi đối xứng #Tấn công chính xác

Bài liên quan

Xung đột Trung Đông nóng lên: Mỹ chi hàng tỷ USD, Iran đẩy mạnh UAV cảm tử

Chiến sự leo thang, Mỹ tiêu hơn 11 tỷ USD trong tuần đầu, triển khai thêm oanh tạc cơ, Iran dùng UAV cảm tử gây quá tải hệ thống phòng không.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang bước sang giai đoạn leo thang mới khi Washington gia tăng các chiến dịch không kích tầm xa, đồng thời Iran đáp trả bằng các đòn tấn công UAV và tên lửa. Diễn biến chiến trường không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông mà còn bắt đầu ảnh hưởng tới các chương trình vũ khí của Mỹ trên toàn cầu.

Mỹ chi hơn 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu chiến sự

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel ra mắt UAV cảm tử Spike Firefly hỗ trợ bộ binh hiệu quả

Spike Firefly là UAV cảm tử nhỏ gọn, linh hoạt, giúp bộ binh tấn công chính xác trong môi trường đô thị, rừng rậm, giảm thiểu rủi ro cho chiến sĩ.

UAV cảm tử Maoz, còn được biết đến trên thị trường quốc tế với tên gọi Spike Firefly, đang nổi lên như một trong những hệ thống đạn bay lảng vảng cỡ nhỏ tiêu biểu cho xu hướng hiện đại hóa hỏa lực cấp phân đội bộ binh. Do tập đoàn quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems phát triển, hệ thống này được thiết kế nhằm kết hợp trinh sát, lựa chọn mục tiêu và tấn công chính xác trong một nền tảng gọn nhẹ, cơ động cao.

Khác với tên lửa dẫn đường truyền thống, Maoz/Spike Firefly thuộc nhóm loitering munition - đạn bay lảng vảng có thể tiêu hao, được điều khiển trực tiếp bởi người vận hành. UAV được phóng từ ống phóng cá nhân, nhanh chóng triển khai trên chiến trường và bay lảng vảng trong khu vực mục tiêu. Chỉ khi người điều khiển xác nhận mục tiêu hợp lệ, hệ thống mới tiến hành tấn công, qua đó giảm thiểu nguy cơ đánh nhầm và thiệt hại ngoài ý muốn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran lo lắng khi Mỹ trang bị hàng loạt UAV cảm tử

Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khi Mỹ triển khai loạt UAV cảm tử LUCAS, mô phỏng thiết kế Shahed‑136 của Iran, ngay sát vùng ảnh hưởng của Tehran. Động thái này cho thấy, Washington sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh công nghệ và số lượng lớn lên Iran, đặt quốc gia này vào thế phải đối phó với mối đe dọa UAV chưa từng có.
LUCAS được thiết kế như một UAV giá rẻ, dễ sản xuất và tầm xa, với chi phí mỗi chiếc chỉ khoảng 35.000 USD, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay UAV chiến đấu truyền thống. Việc Mỹ triển khai số lượng lớn các UAV kiểu Shahed mở ra kỷ nguyên mới trong chiến tranh chi phí thấp, số lượng nhiều thay cho sức mạnh cá thể.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới