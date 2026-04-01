Iran ra mắt UAV cảm tử Rezvan, đe dọa lực lượng Mỹ khu vực Trung Đông

Iran đã chính thức đưa vào biên chế máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới mang tên Rezvan, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong chiến lược tác chiến phi đối xứng của nước này. Hệ thống vũ khí mới được cho là nhằm tăng khả năng tấn công nhanh các mục tiêu gần, bao gồm cả lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Rezvan thuộc loại UAV “kamikaze” hay còn gọi là đạn bay lảng vảng (loitering munition), có khả năng bay tới khu vực mục tiêu, trinh sát và lao xuống phá hủy khi đã xác định chính xác. Theo các nguồn tin quân sự, UAV này có tầm hoạt động khoảng 20 km và thời gian bay tối đa khoảng 20 phút.

Điểm đáng chú ý của Rezvan là khả năng điều khiển theo thời gian thực. UAV được trang bị camera phía trước, truyền hình ảnh trực tiếp về cho người điều khiển, cho phép lựa chọn mục tiêu ngay trong quá trình bay. Điều này giúp tăng độ chính xác và giảm nguy cơ tấn công nhầm, đặc biệt trong môi trường chiến trường phức tạp.

Các UAV cảm tử Rezvan do Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) phát triển, được trưng bày cùng ống phóng và bộ điều khiển mặt đất trong

một cơ sở quân sự của Iran.

Rezvan được phóng từ ống phóng dạng hình trụ, nhiều khả năng có thể mang vác hoặc triển khai nhanh tại tiền tuyến. Sau khi phóng, cánh UAV sẽ bung ra để chuyển sang chế độ bay hành trình. Thiết kế này cho thấy Iran đang hướng tới các hệ thống vũ khí nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với chiến tranh cơ động.

Về sức công phá, một số nguồn cho biết Rezvan mang đầu đạn khoảng vài kg, đủ để tiêu diệt các mục tiêu như phương tiện quân sự, trận địa pháo hoặc vị trí đóng quân nhỏ. Dù không phải vũ khí tầm xa như dòng Shahed hay Arash, Rezvan lại đóng vai trò quan trọng trong tác chiến tầm gần.

Việc phát triển Rezvan phản ánh xu hướng mở rộng hệ sinh thái UAV của Iran, vốn đã bao gồm nhiều loại từ trinh sát đến tấn công tầm xa. Trong khi các UAV như Shahed-136 có thể đánh mục tiêu cách hàng trăm km, Rezvan được tối ưu cho các tình huống chiến đấu trực tiếp, nơi yêu cầu phản ứng nhanh và độ chính xác cao.

Giới phân tích nhận định, loại UAV này đặc biệt phù hợp với các lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Nó cho phép đơn vị nhỏ có thể tự triển khai hỏa lực chính xác mà không cần phụ thuộc vào không quân hay pháo binh hạng nặng.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Rezvan có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự, đoàn xe hoặc vị trí triển khai của đối phương trong phạm vi ngắn. Điều này làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với các lực lượng Mỹ và đồng minh hoạt động gần các khu vực ảnh hưởng của Iran.

Sự xuất hiện của Rezvan cho thấy chiến tranh hiện đại đang ngày càng chuyển dịch sang các hệ thống không người lái chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Với khả năng triển khai nhanh, điều khiển linh hoạt và tấn công chính xác, UAV cảm tử tiếp tục trở thành một trong những mối đe dọa đáng chú ý trên chiến trường tương lai.