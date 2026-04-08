Anh triển khai hệ thống chống UAV Rapid Sentry đến điểm nóng Trung Đông

Một mặt chỉ trích Iran không kích các nước vùng Vịnh, nước Anh triển khai hệ thống chống UAV đến Trung Đông.

Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mang tên Rapid Sentry đến Kuwait, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Sáu lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái "liều lĩnh" vào một nhà máy lọc dầu của Kuwait đêm trước đó.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh thông cáo: "Trung đoàn Không quân Hoàng gia Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái Rapid Sentry hiệu quả cao của mình đến Kuwait".

Hệ thống phòng không chống UAV Rapid Sentry.

Đây là một hệ thống phòng không đặt trên mặt đất, mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đã được "thử nghiệm trong chiến đấu" vào tuần trước, khi kế hoạch triển khai được công bố lần đầu.

"Thủ tướng bắt đầu bằng việc lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái liều lĩnh vào một nhà máy lọc dầu của Kuwait đêm qua," Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong bản tóm tắt cuộc điện đàm giữa ông Starmer và thái tử Kuwait.

"Họ đã thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry của Anh đến Kuwait, hệ thống này sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của Kuwait và Anh trong khu vực, đồng thời tránh leo thang thành xung đột rộng hơn", tuyên bố của Phủ Thủ tướng Anh cho biết thêm.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, UAE và Bahrain, đã bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran nhằm trả đũa các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2.

Hệ thống Rapid Sentry sử dụng tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) , một loại đạn dược cũng được Hải quân Anh sử dụng với tên gọi Martlet, có tầm bắn được báo cáo lên đến 8km.

Được sản xuất bởi Thales ở Belfast, LMM được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu nhỏ, tốc độ cao và có khả năng đạt tốc độ Mach 1.5.

LMM cũng được đề cập trong một tuyên bố của Chính phủ Anh được công bố vào ngày 18 tháng 3, nêu chi tiết ý định mua thêm nguồn cung để trang bị cho lực lượng vũ trang Anh và các nước Trung Đông.

“Hệ thống nhiều lớp của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi luôn có các lựa chọn: phát hiện, ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa. Rapid Sentry cung cấp cho chúng tôi một biện pháp bảo vệ động học đáng tin cậy khi không thể vô hiệu hóa máy bay không người lái bằng phương pháp điện tử,” Chuẩn tướng không quân Paul Hamilton, Tư lệnh Trung đoàn Không quân Hoàng gia Anh, cho biết trong thông cáo báo chí của Không quân Hoàng gia Anh.