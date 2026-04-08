Anh triển khai hệ thống chống UAV Rapid Sentry đến điểm nóng Trung Đông

Một mặt chỉ trích Iran không kích các nước vùng Vịnh, nước Anh triển khai hệ thống chống UAV đến Trung Đông.

Tuệ Minh

Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái mang tên Rapid Sentry đến Kuwait, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Sáu lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái "liều lĩnh" vào một nhà máy lọc dầu của Kuwait đêm trước đó.

Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh thông cáo: "Trung đoàn Không quân Hoàng gia Anh đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái Rapid Sentry hiệu quả cao của mình đến Kuwait".

Hệ thống phòng không chống UAV Rapid Sentry.

Đây là một hệ thống phòng không đặt trên mặt đất, mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết đã được "thử nghiệm trong chiến đấu" vào tuần trước, khi kế hoạch triển khai được công bố lần đầu.

"Thủ tướng bắt đầu bằng việc lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái liều lĩnh vào một nhà máy lọc dầu của Kuwait đêm qua," Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong bản tóm tắt cuộc điện đàm giữa ông Starmer và thái tử Kuwait.

"Họ đã thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry của Anh đến Kuwait, hệ thống này sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của Kuwait và Anh trong khu vực, đồng thời tránh leo thang thành xung đột rộng hơn", tuyên bố của Phủ Thủ tướng Anh cho biết thêm.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, UAE và Bahrain, đã bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran nhằm trả đũa các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2.

Hệ thống Rapid Sentry sử dụng tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) , một loại đạn dược cũng được Hải quân Anh sử dụng với tên gọi Martlet, có tầm bắn được báo cáo lên đến 8km.

Được sản xuất bởi Thales ở Belfast, LMM được thiết kế để sử dụng chống lại các mục tiêu nhỏ, tốc độ cao và có khả năng đạt tốc độ Mach 1.5.

LMM cũng được đề cập trong một tuyên bố của Chính phủ Anh được công bố vào ngày 18 tháng 3, nêu chi tiết ý định mua thêm nguồn cung để trang bị cho lực lượng vũ trang Anh và các nước Trung Đông.

“Hệ thống nhiều lớp của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi luôn có các lựa chọn: phát hiện, ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa. Rapid Sentry cung cấp cho chúng tôi một biện pháp bảo vệ động học đáng tin cậy khi không thể vô hiệu hóa máy bay không người lái bằng phương pháp điện tử,” Chuẩn tướng không quân Paul Hamilton, Tư lệnh Trung đoàn Không quân Hoàng gia Anh, cho biết trong thông cáo báo chí của Không quân Hoàng gia Anh.

Thales giới thiệu năng lực phòng thủ đa dạng của hệ thống Rapid Sentry.
Defense Blog, UK DoD
Quân sự - Thế giới

Chonma-20 Triều Tiên tiến gần xe tăng hiện đại, chống UAV và tên lửa

Xe tăng Chonma-20 của Triều Tiên đạt bước tiến mới trong công nghệ phòng vệ, khả năng chống tên lửa, UAV cảm tử và đạn tấn công đa hướng.

Quân đội Triều Tiên vừa công bố kết quả thử nghiệm hệ thống phòng vệ chủ động (APS) trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Chonma-20, cho thấy những bước tiến đáng kể trong năng lực sống sót trước các vũ khí chống tăng hiện đại.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, cuộc thử nghiệm bắn đạn thật diễn ra ngày 29/3 nhằm đánh giá khả năng đối phó với nhiều loại đạn tấn công từ các hướng khác nhau. Các mục tiêu mô phỏng bao gồm tên lửa chống tăng kiểu “tấn công từ trên cao” tương tự Javelin, được cho là biến thể của hệ thống Bulsae-4, cùng với tên lửa tandem tương tự Kornet và súng chống tăng vác vai kiểu RPG-7.

Quân sự - Thế giới

Mỹ đưa hệ thống chống UAV đến Trung Đông sau thành công tại Ukraine

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết sẽ đưa hệ thống chống máy bay không người lái đến Trung Đông sau khi hệ thống này được chứng minh hiệu quả ở Ukraine.

screenshot-2-1-1.jpg

Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin AP hôm thứ Sáu rằng một hệ thống chống máy bay không người lái của Mỹ, đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại máy bay không người lái của Nga ở Ukraine , sẽ sớm được gửi đến Trung Đông để tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ trước máy bay không người lái của Iran.

Quân sự - Thế giới

Epirus thử nghiệm thành công hệ thống chống UAV bằng vi sóng công suất cao

Hệ thống Leonidas của Epirus đã vô hiệu hóa UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang, mở ra chiến lược mới trong phòng thủ chống UAV hiện đại.

Hệ thống chống UAV bằng robot tự hành Leonidas, kết hợp công nghệ vi sóng công suất cao Leonidas của Epirus với phương tiện bánh xích không người lái TRX của General Dynamics Land Systems, được trưng bày tại AUSA 2025 (Nguồn ảnh: Army Recognition).

Công ty Epirus (Mỹ) ngày 13/1/2026 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, trong đó hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas VehicleKit vô hiệu hóa thành công một UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang. Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 12/2025 tại một thao trường của chính phủ Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên một giải pháp phi động năng được chứng minh hiệu quả trước loại UAV được thiết kế để vượt qua các biện pháp gây nhiễu truyền thống.

UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang đang trở thành thách thức lớn trên chiến trường hiện đại. Khác với UAV thông thường phụ thuộc vào liên kết điều khiển sóng vô tuyến, các phiên bản này kéo theo một sợi cáp mảnh nối trực tiếp với người điều khiển, duy trì khả năng kiểm soát ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử dày đặc. Trên thực tế, loại UAV này đã được sử dụng rộng rãi tại Ukraine để thực hiện các đòn tấn công cảm tử, trinh sát và chỉ thị mục tiêu, làm suy giảm hiệu quả của nhiều hệ thống chống UAV hiện có của NATO.

