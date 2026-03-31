Ukraine phá hủy hệ thống pháo phản lực Nga bằng UAV tầm xa

Ukraine sử dụng UAV tầm xa để phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực của Nga tại Crimea, làm suy yếu năng lực pháo binh của đối phương.

Nguyễn Cúc

Lực lượng Ukraine vừa thực hiện một đòn tấn công chính xác bằng UAV tầm xa, phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực hạng nặng của Nga tại bán đảo Crimea đang bị kiểm soát.

Theo nguồn tin từ Militarnyi, cuộc tấn công diễn ra gần khu dân cư Karakul và do đơn vị Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện, phối hợp với thông tin tình báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Vũ khí được sử dụng là UAV tấn công một chiều do công ty Fire Point phát triển. Đây là loại máy bay không người lái mang thuốc nổ, được thiết kế để bay tới mục tiêu và tự hủy khi va chạm, giúp tăng độ chính xác trong các đòn tấn công tầm xa.

Phá hủy pháo phản lực tầm xa Tornado-S

Theo báo cáo, cuộc tấn công đã phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Nga, gồm các tổ hợp BM-30 Smerch hoặc biến thể hiện đại hóa Tornado-S, cùng một xe tiếp đạn.

Tornado-S là phiên bản nâng cấp từ hệ thống Smerch thời Liên Xô, được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa. Hệ thống này có thể sử dụng rocket dẫn đường bằng vệ tinh, cho phép đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 120 km với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phiên bản cũ.

Bản đồ vị trí và hình ảnh thực địa đòn tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự tại Karakul, bán đảo Crimea. Khu vực gạch chéo đỏ thể hiện các vùng đang xảy ra giao tranh hoặc bị kiểm soát, trong khi ảnh trích xuất (góc trái) cho thấy dấu vết mục tiêu bị vô hiệu hóa bởi thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa hành trình. (Ảnh: The Defence Blog)

Các hệ thống pháo phản lực như Smerch hay Tornado-S thường được sử dụng để dội hỏa lực diện rộng hoặc tấn công các mục tiêu quan trọng như kho hậu cần, vị trí tập trung quân và hạ tầng phía sau chiến tuyến.

Đòn đánh vào năng lực pháo binh Nga

Việc phá hủy các hệ thống này được đánh giá là có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, bởi chúng đóng vai trò chủ lực trong các cuộc pháo kích tầm xa của Nga.

Khi mất đi các tổ hợp Tornado-S, khả năng duy trì hỏa lực tầm xa của Nga sẽ bị suy giảm, qua đó giảm áp lực lên các vị trí tiền tuyến và khu vực đô thị do Ukraine kiểm soát.

Giới phân tích cho rằng việc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến là một phần trong chiến lược rộng hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực pháo binh và hậu cần của đối phương.

Xu hướng gia tăng sử dụng UAV tấn công

Đây được cho là lần thứ sáu Ukraine phá hủy thành công hệ thống Tornado-S kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ. Trước đó, một hệ thống tương tự đã bị tiêu diệt tại khu vực Kharkiv vào cuối năm 2022.

Việc sử dụng UAV tấn công một chiều đang ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Loại vũ khí này cho phép thực hiện các đòn đánh chính xác với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài và tiêu hao, UAV tầm xa đang trở thành công cụ hiệu quả giúp Ukraine mở rộng phạm vi tấn công và gây tổn thất cho các mục tiêu giá trị cao của Nga.

UAV tấn công một chiều có khả năng bay thấp, khó bị radar phát hiện và có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng, kể cả phía sau chiến tuyến. Nhờ tích hợp định vị vệ tinh và dẫn đường quang học, chúng đánh trúng các khí tài giá trị cao như pháo phản lực với độ chính xác lớn. Ngoài ra, chi phí thấp cho phép triển khai số lượng lớn, tạo ưu thế “bầy đàn”, khiến các hệ thống phòng không khó đánh chặn hết, đặc biệt khi mục tiêu thường bố trí phân tán và cơ động hạn chế.

Defence Blog
https://defence-blog.com/ukraine-blows-up-russian-heavy-rocket-systems-in-crimea/
#Ukraine #Nga #Tornado-S #Smerch #UAV #Crimea

Quân sự - Thế giới

Krona-E của Nga có thể đánh bại vũ khí mạnh nhất của Ukraine

Hệ thống Krona-E là minh chứng cho thấy Lực lượng vũ trang Nga đã tiến xa đến đâu, kể từ khi cuộc xung toàn diện đột nổ ra với Ukraine.

Xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi DEX 2025, hệ thống phòng không Krona-E Nga được phát triển từ kinh nghiệm của Moskva trong cuộc chiến chống máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh Reddit
Quân sự - Thế giới

UAV Ukraine vươn tới Ural, Nga cảnh báo vùng công nghiệp chiến lược bị đe dọa

Quan chức an ninh Nga cho biết UAV tầm xa Ukraine đã đủ khả năng đe dọa vùng Ural - khu vực công nghiệp, năng lượng và quốc phòng then chốt của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine hiện đã có khả năng đe dọa trực tiếp những khu vực sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả vùng công nghiệp chiến lược Ural.

Theo ông Shoigu, tốc độ phát triển và triển khai các hệ thống không người lái của Ukraine đã làm thay đổi đáng kể môi trường an ninh. “Trước đây, khu vực Ural nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng giờ đây đã nằm trong vùng đe dọa trực tiếp”, ông nhấn mạnh.

Quân sự - Thế giới

Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

