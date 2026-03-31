Ukraine phá hủy hệ thống pháo phản lực Nga bằng UAV tầm xa

Ukraine sử dụng UAV tầm xa để phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực của Nga tại Crimea, làm suy yếu năng lực pháo binh của đối phương.

Lực lượng Ukraine vừa thực hiện một đòn tấn công chính xác bằng UAV tầm xa, phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực hạng nặng của Nga tại bán đảo Crimea đang bị kiểm soát.

Theo nguồn tin từ Militarnyi, cuộc tấn công diễn ra gần khu dân cư Karakul và do đơn vị Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine thực hiện, phối hợp với thông tin tình báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Vũ khí được sử dụng là UAV tấn công một chiều do công ty Fire Point phát triển. Đây là loại máy bay không người lái mang thuốc nổ, được thiết kế để bay tới mục tiêu và tự hủy khi va chạm, giúp tăng độ chính xác trong các đòn tấn công tầm xa.

Phá hủy pháo phản lực tầm xa Tornado-S

Theo báo cáo, cuộc tấn công đã phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Nga, gồm các tổ hợp BM-30 Smerch hoặc biến thể hiện đại hóa Tornado-S, cùng một xe tiếp đạn.

Tornado-S là phiên bản nâng cấp từ hệ thống Smerch thời Liên Xô, được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa. Hệ thống này có thể sử dụng rocket dẫn đường bằng vệ tinh, cho phép đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 120 km với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phiên bản cũ.

Bản đồ vị trí và hình ảnh thực địa đòn tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự tại Karakul, bán đảo Crimea. Khu vực gạch chéo đỏ thể hiện các vùng đang xảy ra giao tranh hoặc bị kiểm soát, trong khi ảnh trích xuất (góc trái) cho thấy dấu vết mục tiêu bị vô hiệu hóa bởi thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa hành trình. (Ảnh: The Defence Blog)

Các hệ thống pháo phản lực như Smerch hay Tornado-S thường được sử dụng để dội hỏa lực diện rộng hoặc tấn công các mục tiêu quan trọng như kho hậu cần, vị trí tập trung quân và hạ tầng phía sau chiến tuyến.

Đòn đánh vào năng lực pháo binh Nga

Việc phá hủy các hệ thống này được đánh giá là có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, bởi chúng đóng vai trò chủ lực trong các cuộc pháo kích tầm xa của Nga.

Khi mất đi các tổ hợp Tornado-S, khả năng duy trì hỏa lực tầm xa của Nga sẽ bị suy giảm, qua đó giảm áp lực lên các vị trí tiền tuyến và khu vực đô thị do Ukraine kiểm soát.

Giới phân tích cho rằng việc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến là một phần trong chiến lược rộng hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực pháo binh và hậu cần của đối phương.

Xu hướng gia tăng sử dụng UAV tấn công

Đây được cho là lần thứ sáu Ukraine phá hủy thành công hệ thống Tornado-S kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ. Trước đó, một hệ thống tương tự đã bị tiêu diệt tại khu vực Kharkiv vào cuối năm 2022.

Việc sử dụng UAV tấn công một chiều đang ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Loại vũ khí này cho phép thực hiện các đòn đánh chính xác với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài và tiêu hao, UAV tầm xa đang trở thành công cụ hiệu quả giúp Ukraine mở rộng phạm vi tấn công và gây tổn thất cho các mục tiêu giá trị cao của Nga.