Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine dùng tên lửa chống bức xạ áp chế hệ thống phòng không Nga

Quân sự

Ukraine dùng tên lửa chống bức xạ áp chế hệ thống phòng không Nga

Phi công Ukraine phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga, giúp lực lượng Ukraine có thể "mở rộng bầu trời".

Thiên Đăng
Mới đây, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine đã công bố đoạn clip mới cho thấy cảnh một phi công hàng không chiến thuật phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine đã công bố đoạn clip mới cho thấy cảnh một phi công hàng không chiến thuật phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Cuộc tấn công này được đánh giá là một nỗ lực quan trọng nhằm dọn dẹp bầu trời Ukraine, mở đường cho không quân Ukraine dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Cuộc tấn công này được đánh giá là một nỗ lực quan trọng nhằm dọn dẹp bầu trời Ukraine, mở đường cho không quân Ukraine dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Đoạn clip cho thấy một máy bay chiến đấu thuộc lữ đoàn không quân chiến thuật Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa chống bức xạ. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Đoạn clip cho thấy một máy bay chiến đấu thuộc lữ đoàn không quân chiến thuật Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa chống bức xạ. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Tên lửa chống bức xạ là loại vũ khí tên lửa đặc biệt được thiết kế chuyên dụng để nhắm vào các tín hiệu radar của đối phương. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Tên lửa chống bức xạ là loại vũ khí tên lửa đặc biệt được thiết kế chuyên dụng để nhắm vào các tín hiệu radar của đối phương. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Những hệ thống tên lửa như vậy là chìa khóa để vô hiệu hóa các bệ phóng phòng không S-300 và S-400 của Nga, vốn vẫn là một trong những vũ khí mạnh nhất của Moscow chống lại máy bay Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Những hệ thống tên lửa như vậy là chìa khóa để vô hiệu hóa các bệ phóng phòng không S-300 và S-400 của Nga, vốn vẫn là một trong những vũ khí mạnh nhất của Moscow chống lại máy bay Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Đoạn clip này đã được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Đoạn clip này đã được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Theo Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine, nhiệm vụ mới này đóng vai trò quyết định trong việc giúp các phương tiện tấn công khác của Ukraine hoạt động hiệu quả dễ dàng hơn. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Theo Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine, nhiệm vụ mới này đóng vai trò quyết định trong việc giúp các phương tiện tấn công khác của Ukraine hoạt động hiệu quả dễ dàng hơn. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Ở đây, bằng cách nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các hệ thống radar và các địa điểm tên lửa đất đối không của Nga, lực lượng Ukraine có thể "mở rộng bầu trời", đảm bảo máy bay không người lái, máy bay ném bom và tàu sân bay tên lửa của Ukraine có thể tấn công mục tiêu của đối phương với mức rủi ro thấp nhất có thể. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Ở đây, bằng cách nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các hệ thống radar và các địa điểm tên lửa đất đối không của Nga, lực lượng Ukraine có thể "mở rộng bầu trời", đảm bảo máy bay không người lái, máy bay ném bom và tàu sân bay tên lửa của Ukraine có thể tấn công mục tiêu của đối phương với mức rủi ro thấp nhất có thể. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine còn cho rằng, thành tựu chiến thuật này là nhờ việc tích hợp vũ khí chính xác của phương Tây vào máy bay Ukraine, kết hợp công nghệ tiên tiến với kiến ​​thức chiến thuật địa phương linh hoạt. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine còn cho rằng, thành tựu chiến thuật này là nhờ việc tích hợp vũ khí chính xác của phương Tây vào máy bay Ukraine, kết hợp công nghệ tiên tiến với kiến ​​thức chiến thuật địa phương linh hoạt. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Ngoài ra, tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine cũng nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và quyết tâm của các phi công chiến đấu Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Ngoài ra, tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine cũng nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và quyết tâm của các phi công chiến đấu Ukraine. Ảnh: @Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine.
Thiên Đăng
#Ukraine #tên lửa chống bức xạ #hệ thống phòng không #Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT