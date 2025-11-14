Nga phát triển drone đánh chặn siêu tốc giá rẻ

Drone đánh chặn Arkhangel đang được thử nghiệm tại khu vực Kursk của Nga với các đội radar di động để chống lại máy bay không người lái của Ukraine.

Theo tuyên bố từ người đứng đầu sáng kiến ​​máy bay không người lái tình nguyện liên quan đến dự án, một hệ thống đánh chặn máy bay không người lái mới có tên “Arkhangel” đang được thử nghiệm tại khu vực biên giới Kursk của Nga.

Hệ thống này được giới thiệu như một biện pháp ứng phó với máy bay không người lái của Ukraine hoạt động cả ở mặt trận và khu vực hậu phương bên trong nước Nga.

Drone đánh chặn Arkhangel

Thông báo này được đưa ra bởi Mikhail Filippov, người đứng đầu sáng kiến ​​toàn quốc mang tên "Arkhangel", khởi đầu là một mạng lưới các trường đào tạo phi công máy bay không người lái. Ông cho biết nhà sản xuất quốc phòng Nga Kalashnikov đã bắt đầu sản xuất các phiên bản chiến đấu của máy bay không người lái do tập đoàn này sản xuất. Filippov cho biết các phi hành đoàn máy bay đánh chặn và các đội radar di động mới thành lập hiện đã được triển khai đến khu vực Kursk để tiến hành thử nghiệm hoạt động.

Filippov giải thích rằng khung máy bay "Arkhangel" được thiết kế để hoạt động như một máy bay đánh chặn, hỗ trợ và mở rộng mạng lưới phòng không của Nga. Ông cho biết máy bay không người lái này không có đối thủ nào có thể sánh bằng về tốc độ và tầm hoạt động, và được tạo ra để củng cố hệ thống phòng thủ hiện có chứ không phải để thay thế chúng.

Drone Arkhangel được gắn bên dưới cánh tiêm kích Mig-29.

Ông mô tả bức tranh đe dọa theo góc nhìn của Nga. Theo Filippov, lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái trinh sát để tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga. Máy bay không người lái tấn công bám theo các chuyến bay trinh sát đó, tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng, địa điểm hậu cần hoặc vị trí quân sự. Ông nói rằng máy bay không người lái của Ukraine rẻ hơn so với vũ khí thường được sử dụng để bắn hạ chúng.

Filippov cho biết máy bay không người lái trinh sát của Ukraine có giá tương đương vài nghìn đô la Mỹ, trong khi lực lượng Nga thường buộc phải sử dụng tên lửa đắt tiền hoặc chờ đợi để tấn công máy bay không người lái ở cự ly rất gần bằng súng máy.

Ông lập luận rằng cách tiếp cận này là không bền vững. Ông tuyên bố rằng hệ thống đánh chặn "Arkhangel" được thiết kế để giải quyết sự mất cân bằng kinh tế đó bằng cách đánh chặn máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận các mục tiêu có giá trị.

Theo Filippov, máy bay đánh chặn có thể bay với tốc độ khoảng 360 km/giờ và hoạt động ở phạm vi lên tới 50 km. Ông cho biết máy bay không người lái trinh sát của Ukraine thường bay với tốc độ khoảng một nửa tốc độ đó.

Khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh chóng là yếu tố then chốt trong thiết kế. Ông nói thêm rằng các đội cơ động được trang bị radar có thể theo dõi máy bay không người lái đang bay đến và dẫn đường cho máy bay đánh chặn truy đuổi chúng vào các khu vực trống trải, tránh xa cơ sở hạ tầng và khu dân cư, nơi chúng có thể bị tiêu diệt mà không gây thêm rủi ro.

Chiếc drone đánh chặn này có khả năng xuất kích với tốc độ 360km/h tầm hoạt động 50km.

Filippov nhấn mạnh rằng khái niệm này nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công sau này gây thiệt hại nặng nề hơn. Theo ông, việc ngăn chặn máy bay không người lái trinh sát sớm đồng nghĩa với việc ngăn chặn các nhiệm vụ tấn công tiếp theo.

Ông cũng đặt vấn đề dưới góc độ kinh tế, cho rằng việc sử dụng tên lửa đánh chặn chi phí cao để chống lại máy bay không người lái giá rẻ sẽ lãng phí tài nguyên và không thể tiếp tục vô thời hạn. Ông lập luận rằng cả hai bên trong cuộc chiến đều đi đến cùng một kết luận, và kết quả sẽ phụ thuộc vào bên nào có thể triển khai các công nghệ chống máy bay không người lái mới nhanh hơn và với số lượng lớn hơn.

Sự phát triển của máy bay đánh chặn "Arkhangel" phản ánh một sự thay đổi lớn hơn trong chiến tranh do sự phổ biến của máy bay không người lái. Cả Ukraine và Nga hiện đang sử dụng máy bay không người lái để giám sát, nhắm mục tiêu và tấn công trực tiếp. Chiến trường ngày càng được định hình bởi khả năng phát hiện, truy đuổi và phá hủy máy bay không người lái trước khi chúng kịp báo cáo vị trí hoặc thả chất nổ.