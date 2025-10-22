Hà Nội

Nga cải tiến máy bay Cessna để săn lùng UAV Ukraine

Nga cải tiến máy bay Cessna để săn lùng UAV Ukraine

Nga cải tiến máy bay Cessna theo một chiến lược mới và phi truyền thống, nhằm tăng cường khả năng phòng không trước máy bay không người lái của Ukraine.

Thiên Đăng
Theo báo cáo mới, Nga đã chuyển đổi máy bay hạng nhẹ Cessna do Mỹ sản xuất thành nền tảng chống máy bay không người lái tạm thời. Ảnh: @Осведомитель.
Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại số lượng ngày càng tăng các cuộc xâm nhập của UAV sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ảnh: @Осведомитель.
Theo đoạn phim được kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 phát sóng, máy bay Cessna được cải tiến này có hai súng máy gắn dưới thân máy bay. Ảnh: @Осведомитель.
Kỹ thuật này biến chiếc máy bay dân dụng vốn thụ động trở thành máy bay đánh chặn có vũ trang, có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái có tầm bay thấp. Ảnh: @Осведомитель.
Buồng lái được nâng cấp bao gồm thiết bị ngắm và nhắm mục tiêu cơ bản, nó được thiết kế để giúp phi hành đoàn định vị và tấn công UAV bay ở độ cao khoảng 80 đến 150 mét, một phạm vi mà các hệ thống phòng không thông thường gặp rất nhiều hạn chế. Ảnh: @Осведомитель.
Truyền thông Nga còn tuyên bố, những chiếc máy bay được cải tiến này có mục đích săn lùng máy bay không người lái bay sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine vào các cơ sở năng lượng và trung tâm hậu cần của Nga. Ảnh: @Осведомитель.
Sự điều chỉnh khác thường này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến tranh trên không chi phí thấp, kết hợp hàng không dân dụng với công nghệ chiến đấu ứng biến trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) đang diễn ra tăng cường. Ảnh: @Осведомитель.
Động thái này cũng phản ánh xu hướng ngày càng tăng của Nga trong việc tái sử dụng các nền tảng dân sự và quân sự hiện có cho chiến tranh máy bay không người lái, tìm kiếm các biện pháp đối phó hợp lý hơn trước các đội hình UAV phức tạp đang mở rộng của Ukraine. Ảnh: @Осведомитель.
Việc cải tiến máy bay dân dụng thành máy bay đánh chặn tiền tuyến cũng làm nổi bật sự thay đổi lớn hơn trong chiến lược phòng thủ của Nga. Ảnh: @Осведомитель.
Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng, mặc dù những máy bay hạng nhẹ Cessna được cải tiến này có thể không cung cấp khả năng nhắm mục tiêu chính xác hoặc tiên tiến, nhưng tính hiệu quả về chi phí và tính sẵn có của chúng khiến chúng trở thành một công cụ khả thi để Nga phòng thủ hậu phương. Ảnh: @Осведомитель.
Thiên Đăng
Defense Feeds
#Nga #máy bay Cessna #UAV #Ukraine #UAV cảm tử #máy bay đánh chặn

