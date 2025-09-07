Ukraine bị tấn công bởi hơn 800 UAV và tên lửa, toà nhà chính phủ bốc cháy

Ukraine hứng chịu cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu xung đột với Liên bang Nga, khiến một tòa nhà Chính phủ của nước này ở Kiev bốc cháy.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 7/9 dẫn thông báo của Không quân nước này cho biết Liên bang Nga đã tiến hành đợt không kích lớn nhất trong đêm với sự tham gia của 805 thiết bị bay không người lái (UAV/drone) và 13 tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Cuộc tấn công đã khiến tòa nhà Bộ trưởng Nội các bốc cháy và đây là lần đầu tiên một trụ sở của chính phủ Ukraine bị đánh trúng kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Lửa cháy ở toà nhà chính phủ Ukraine sau khi bị UAV Nga tấn công. Ảnh: Yulia Svyrydenko/Facebook

Theo báo The Kyiv Post, đợt tấn công đã khiến một phụ nữ và một trẻ sơ sinh tại Kiev thiệt mạng, làm hàng chục người bị thương, đồng thời khiến tòa nhà Bộ trưởng Nội các bốc cháy, đánh dấu việc xảy ra cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào trụ sở chính phủ kể từ khi cuộc chiến toàn diện giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 751 mục tiêu, trong đó có 747 thiết bị bay không người lái Shahed và 4 tên lửa hành trình Iskander-K. Tuy nhiên, tên lửa và thiết bị bay không người lái vẫn đánh trúng 37 địa điểm trên toàn quốc, gây cháy nổ, phá hủy nhiều công trình dân cư và hành chính.

Tại quận Sviatoshyn của Kiev, một tòa chung cư 9 tầng bị phá hủy một phần từ tầng 4 đến tầng 8, làm một người phụ nữ và con nhỏ thiệt mạng, 18 người khác bị thương. Một tòa nhà cao 16 tầng, hai khu chung cư khác, nhiều xe hơi và kho bãi cũng bốc cháy sau khi trúng mảnh vỡ.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lực lượng cứu hộ, y tế đã làm việc suốt đêm và “trong số những người thiệt mạng có một người mẹ và đứa con nhỏ của cô ấy”.

Mảnh vỡ cũng đánh trúng tòa nhà Bộ trưởng Nội các ở quận Pechersk, khiến các tầng trên cùng bốc cháy.

Trước rạng sáng, một phóng viên báo The Kyiv Post ghi nhận âm thanh rít đặc trưng của tên lửa trên bầu trời trung tâm thủ đô, sau đó là một vụ nổ lớn. Chỉ ít phút sau, khi Mặt Trời mọc, khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực gần Quốc hội (Verkhovna Rada) và tòa nhà Bộ trưởng Nội các, không xa nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường lưu trú.

Cùng ngày trên Facebook, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận thiệt hại và gọi đây là “cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào một tòa nhà chính phủ trong suốt cuộc chiến toàn diện”.

Bà Svyrydenko nhấn mạnh: “Chúng ta có thể xây dựng lại các công trình. Nhưng những sinh mạng đã mất thì không thể nào lấy lại được. Thế giới phải đáp trả không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động”.

Cuộc tấn công còn lan rộng ra ngoài thủ đô. Tại Odesa, ba người bị thương khi các đám cháy bùng phát trong một tòa chung cư cao tầng, một nhà kho và Cung thể thao của thành phố. Ở Dnipro và Kryvyi Rih, bốn người bị thương khi tên lửa và thiết bị bay không người lái phá hủy cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp và nhà cửa.

Quy mô của đợt tấn công cho thấy Liên bang Nga ngày càng phụ thuộc vào thiết bị bay không người lái trong các chiến dịch đường không. Giới chức Ukraine cảnh báo Moskva (Moscow) đang tìm cách làm quá tải hệ thống phòng không, đồng thời tấn công cả mục tiêu biểu tượng lẫn mục tiêu dân sự.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, cũng như vũ khí tầm xa để tấn công các bệ phóng của Liên bang Nga.