Ukraine tự phát triển xuồng cao tốc, tăng cường tác chiến đổ bộ

Quân sự

Ukraine tự phát triển xuồng cao tốc, tăng cường tác chiến đổ bộ

Theo công ty Gulfstream, mẫu xuồng cao tốc mới sẽ giúp Quân đội Ukraine cải thiện khả năng tác chiến trên sông nước cũng như các khu vực ven biển.

Thiên Đăng
Gulfstream, một thành viên của Tập đoàn NAUDI đã thử nghiệm thành công xuồng máy đa năng làm từ polyethylene mật độ cao. Ảnh: @Gulfstream.
Sau khi được mã hóa, những chiếc xuồng này đã sẵn sàng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: @Gulfstream.
Các mẫu xuồng máy Gulfstream vừa được thử nghiệm thành công là dòng GS5200TSB và GS6400TSB. Ảnh: @Gulfstream.
Chúng được nhà sản xuất mô tả là "không thể chìm". Ảnh: @Gulfstream.
Tính năng này đạt được nhờ việc lấp đầy khoang bên dưới boong xuồng máy bằng các quả cầu chống thấm nước, đảm bảo khả năng nổi cực kỳ cao, ngay cả trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Ảnh: @Gulfstream.
Nhờ đó, xuồng máy có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ vận chuyển, sơ tán y tế và tấn công đổ bộ trong phạm vi rộng có điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: @Gulfstream.
Những chiếc xuồng này đặc biệt quan trọng đối với Lực lượng Quốc phòng Ukraine, vì tiền tuyến trải dài dọc theo sông Dnipro và Biển Đen. Ảnh: @Gulfstream.
Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về những chiếc xuồng di chuyển nhanh và bền bỉ, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện chiến đấu. Ảnh: @Gulfstream.
Để đáp ứng những yêu cầu này, thân xuồng máy Gulfstream được gia cố chống va chạm với chân cầu, đá sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật khác. Gulfstream cũng có khả năng thu sóng vô tuyến và có độ bền chiến đấu cao. Ảnh: @Gulfstream.
Thân xuồng máy có khả năng chống chịu oxy hóa, nước biển mặn, nhiệt độ, điều này giúp tăng thêm tuổi thọ cho xuồng máy. Ảnh: @Gulfstream.
Những phẩm chất trên khiến những chiếc xuồng máy Gulfstream này trở thành phương tiện bổ sung có giá trị cho năng lực tác chiến trên mặt nước của Ukraine, nó có khả năng được dùng để ứng dụng cho cả Thủy quân lục chiến và nhiều đơn vị tác chiến đặc biệt khác. Ảnh: @Gulfstream.
Thiên Đăng
Defence-Ua
https://en.defence-ua.com/news/unsinkable_gulfstream_motorboats_successfully_tested_and_ready_for_ukraines_defense_needs-15624.html
#Gulfstream #Ukraine #xuồng máy #xuồng cao tốc #đổ bộ #Quân đội Ukraine

