Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giao tranh đường phố ác liệt ở Pokrovsk, đơn vị Azov làm nhiệm vụ đốc chiến

Quân sự

Giao tranh đường phố ác liệt ở Pokrovsk, đơn vị Azov làm nhiệm vụ đốc chiến

Giao tranh đường phố nổ ra dữ dội bên trong thành phố Pokrovsk; các tiểu đoàn Azov đốc chiến phía sau khiến quân Ukraine không dám chùn bước.

Tiến Minh
Bản tóm tắt chiến trường tháng 8 của Bộ Quốc phòng Nga, với bản đồ nêu bật những thành tựu chiến trường của quân đội Nga (RFAF), cho thấy tuyên bố của quân đội Ukraine (AFU) và truyền thông phương Tây, về "những thành công phản công của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk" là chưa chính xác.
Bản tóm tắt chiến trường tháng 8 của Bộ Quốc phòng Nga, với bản đồ nêu bật những thành tựu chiến trường của quân đội Nga (RFAF), cho thấy tuyên bố của quân đội Ukraine (AFU) và truyền thông phương Tây, về "những thành công phản công của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk" là chưa chính xác.
“Điểm nhô Dobropillia” vẫn được tô màu "đỏ" trên bản đồ (cho thấy sự kiểm soát của Nga). Truyền thông Nga đặc biệt lưu ý rằng cuộc phản công kéo dài hai tuần của AFU về phía thị trấn Zolotyi Kolodyaz, phía bắc Pokrovsk, đã hoàn toàn thất bại, dẫn đến việc AFU phải rút lui về phía tây dưới hỏa lực pháo binh của Nga.
“Điểm nhô Dobropillia” vẫn được tô màu "đỏ" trên bản đồ (cho thấy sự kiểm soát của Nga). Truyền thông Nga đặc biệt lưu ý rằng cuộc phản công kéo dài hai tuần của AFU về phía thị trấn Zolotyi Kolodyaz, phía bắc Pokrovsk, đã hoàn toàn thất bại, dẫn đến việc AFU phải rút lui về phía tây dưới hỏa lực pháo binh của Nga.
Trong khi đó, lực lượng Nga đã chiếm được làng Udachne, phía tây nam Pokrovsk; đây không chỉ là khu mỏ than lớn nhất ở Donbass, mà còn giúp RFAF mở thêm một đầu cầu tấn công nữa vào tỉnh Dnipropetrovsk, bên cạnh đầu cầu Dobropillia.
Trong khi đó, lực lượng Nga đã chiếm được làng Udachne, phía tây nam Pokrovsk; đây không chỉ là khu mỏ than lớn nhất ở Donbass, mà còn giúp RFAF mở thêm một đầu cầu tấn công nữa vào tỉnh Dnipropetrovsk, bên cạnh đầu cầu Dobropillia.
Ngày 1/9, tại khu vực phía bắc vòng vây Pokrovsk, quân xung kích Nga đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraine khi tiến vào Myrnohrad, chịu thương vong nặng nề và tổn thất vũ khí, buộc phải rút lui khỏi khu vực phía bắc Myrnohrad.
Ngày 1/9, tại khu vực phía bắc vòng vây Pokrovsk, quân xung kích Nga đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraine khi tiến vào Myrnohrad, chịu thương vong nặng nề và tổn thất vũ khí, buộc phải rút lui khỏi khu vực phía bắc Myrnohrad.
Cùng ngày hôm đó, cuộc tấn công của Nga vào khu vực trung tâm của thành phố Pokrovsk cũng gặp khó khăn, dẫn đến giao tranh đường phố đẫm máu với quân Ukraine. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, được Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) trích dẫn, quân Nga đã tiến đến các đường phố Likhachev, Shevchenko.
Cùng ngày hôm đó, cuộc tấn công của Nga vào khu vực trung tâm của thành phố Pokrovsk cũng gặp khó khăn, dẫn đến giao tranh đường phố đẫm máu với quân Ukraine. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, được Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) trích dẫn, quân Nga đã tiến đến các đường phố Likhachev, Shevchenko.
Sau cuộc phản công thất bại tại “mấu lồi’ Dobropilya, các lực lượng chủ lực của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Azov 12 và Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Azov 14 đã được điều động đến Pokrovsk và Myrnohrad để tăng cường phòng thủ.
Sau cuộc phản công thất bại tại “mấu lồi’ Dobropilya, các lực lượng chủ lực của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Azov 12 và Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn Azov 14 đã được điều động đến Pokrovsk và Myrnohrad để tăng cường phòng thủ.
Nhiệm vụ chính của họ tại Pokrovsk và Myrnohrad là chỉ huy và đốc chiến, và chỉ đóng vai trò thứ yếu trong các cuộc phản công phòng thủ. Hiện tại, một số lữ đoàn hỗn hợp của Ukraine bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad chỉ còn khoảng 30% quân số biên chế, và tinh thần chiến đấu đang xuống thấp.
Nhiệm vụ chính của họ tại Pokrovsk và Myrnohrad là chỉ huy và đốc chiến, và chỉ đóng vai trò thứ yếu trong các cuộc phản công phòng thủ. Hiện tại, một số lữ đoàn hỗn hợp của Ukraine bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad chỉ còn khoảng 30% quân số biên chế, và tinh thần chiến đấu đang xuống thấp.
Các nhà phân tích của Mỹ châu Âu lo ngại rằng, quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, nếu RFAF phát động một cuộc tổng tấn công vào Pokrovsk trong thời gian tới. Vì vậy, AFU đã dùng đến chiến thuật cũ, đó là dùng các đơn vị Azov làm nhiệm vụ đốc chiến từ phía sau, không cho lực lượng phía trước tự ý rút lui.
Các nhà phân tích của Mỹ châu Âu lo ngại rằng, quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, nếu RFAF phát động một cuộc tổng tấn công vào Pokrovsk trong thời gian tới. Vì vậy, AFU đã dùng đến chiến thuật cũ, đó là dùng các đơn vị Azov làm nhiệm vụ đốc chiến từ phía sau, không cho lực lượng phía trước tự ý rút lui.
Các thông tin chiến sự mới nhất, cho thấy giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn giữa quân Nga và Ukraine tại thành phố Pokrovsk, với một trận chiến giằng co giành giật các tòa nhà và công sự kiên cố. Quân Nga đang sử dụng hỏa lực không quân tấn công các cứ điểm kiên cố của Ukraine, dẫn đến các vụ nổ dữ dội.
Các thông tin chiến sự mới nhất, cho thấy giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn giữa quân Nga và Ukraine tại thành phố Pokrovsk, với một trận chiến giằng co giành giật các tòa nhà và công sự kiên cố. Quân Nga đang sử dụng hỏa lực không quân tấn công các cứ điểm kiên cố của Ukraine, dẫn đến các vụ nổ dữ dội.
Một blogger quân sự người Nga lưu ý rằng, RFAF đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tấn công thành phố. Đầu tháng 8, khi lực lượng biệt kích Nga xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk bằng đường hầm, hệ thống phòng thủ bên trong của Ukraine không đủ mạnh.
Một blogger quân sự người Nga lưu ý rằng, RFAF đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tấn công thành phố. Đầu tháng 8, khi lực lượng biệt kích Nga xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk bằng đường hầm, hệ thống phòng thủ bên trong của Ukraine không đủ mạnh.
Nhưng giờ đây, lực lượng Ukraine ở ngoại vi cũng như trong thành phố đã được tăng cường. Hơn nữa, các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, chẳng hạn như Lữ đoàn tấn công Azov số 12, cũng có mặt, làm tăng thêm khó khăn và RFAF phải tăng quân số mới có thể giải quyết được tình hình.
Nhưng giờ đây, lực lượng Ukraine ở ngoại vi cũng như trong thành phố đã được tăng cường. Hơn nữa, các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, chẳng hạn như Lữ đoàn tấn công Azov số 12, cũng có mặt, làm tăng thêm khó khăn và RFAF phải tăng quân số mới có thể giải quyết được tình hình.
Truyền thông Ukraine cho biết, các cảnh quay có gắn định vị địa lý về cuộc xâm nhập của hai đơn vị AFU, vào ngôi làng Novoekonomichne ở phía đông Myrnohrad, đã được đưa lên mạng Internet; thậm chí một số kênh Telegram quân sự của Nga cũng cho rằng, ngôi làng này đã chuyển sang "vùng xám".
Truyền thông Ukraine cho biết, các cảnh quay có gắn định vị địa lý về cuộc xâm nhập của hai đơn vị AFU, vào ngôi làng Novoekonomichne ở phía đông Myrnohrad, đã được đưa lên mạng Internet; thậm chí một số kênh Telegram quân sự của Nga cũng cho rằng, ngôi làng này đã chuyển sang "vùng xám".
Tuy nhiên, kênh Flour của Ukraine lại cho rằng, quân Ukraine không thể tiến vào làng Novoekonomichne, mà chỉ dám tiến vào các vành đai rừng ở cạnh các con đường gần ngôi làng, còn quân Nga vẫn đang ở trong làng và cho biết thêm hiện quân Nga đang tiến vào trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, kênh Flour của Ukraine lại cho rằng, quân Ukraine không thể tiến vào làng Novoekonomichne, mà chỉ dám tiến vào các vành đai rừng ở cạnh các con đường gần ngôi làng, còn quân Nga vẫn đang ở trong làng và cho biết thêm hiện quân Nga đang tiến vào trung tâm thành phố.
Về việc RFAF đột phá vào nhà ga xe lửa, theo một số nguồn tin, các nhóm đặc công và trinh sát của Nga đã xâm nhập sâu hơn nữa vào trong thành phố Pokrovsk, nhưng nhiều khả năng họ chỉ đang tiến hành trinh sát. Nhưng RFAF hiện đang đưa bộ binh với số lượng lớn vào thành phố.
Về việc RFAF đột phá vào nhà ga xe lửa, theo một số nguồn tin, các nhóm đặc công và trinh sát của Nga đã xâm nhập sâu hơn nữa vào trong thành phố Pokrovsk, nhưng nhiều khả năng họ chỉ đang tiến hành trinh sát. Nhưng RFAF hiện đang đưa bộ binh với số lượng lớn vào thành phố.
Theo phóng viên chiến trường Nga Kotenok, quân Ukraine vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô phía đông làng Troyanda. Tại khu vực phố Yubileynaya, các đơn vị Nga đã tiến đến phố Tsvetochnaya (khu liên hợp thể thao Olimpiets), chiếm đóng tiểu khu Parkovy và củng cố vị trí trong các tòa nhà cao tầng phía tây ở phía nam tiểu khu Lazurny.
Theo phóng viên chiến trường Nga Kotenok, quân Ukraine vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô phía đông làng Troyanda. Tại khu vực phố Yubileynaya, các đơn vị Nga đã tiến đến phố Tsvetochnaya (khu liên hợp thể thao Olimpiets), chiếm đóng tiểu khu Parkovy và củng cố vị trí trong các tòa nhà cao tầng phía tây ở phía nam tiểu khu Lazurny.
Ở phía đông nam Chunishino, quân Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi một cứ điểm trên cao tốc E-50 (M-30) và tiến qua các đồn điền ở phía đông Chunishino theo hướng Novopavlovka. Kênh Military Summary đưa tin, áp lực quanh Pokrovsk - Mirnograd vẫn được RFAF duy trì.
Ở phía đông nam Chunishino, quân Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi một cứ điểm trên cao tốc E-50 (M-30) và tiến qua các đồn điền ở phía đông Chunishino theo hướng Novopavlovka. Kênh Military Summary đưa tin, áp lực quanh Pokrovsk - Mirnograd vẫn được RFAF duy trì.
Theo một nguồn tin nội bộ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, Cụm quân Trung tâm RFAF đã tiến gần Zelenovka và kiểm soát 80% khu vực này, đồng thời cũng đã tiến vào tiểu khu Lazurny trên một mặt trận rộng lớn. Tại Chunishino, những trận giao tranh với cường độ chưa từng có đang được ghi nhận. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Independent, Rvvoenkory, Liveuamap).
Theo một nguồn tin nội bộ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, Cụm quân Trung tâm RFAF đã tiến gần Zelenovka và kiểm soát 80% khu vực này, đồng thời cũng đã tiến vào tiểu khu Lazurny trên một mặt trận rộng lớn. Tại Chunishino, những trận giao tranh với cường độ chưa từng có đang được ghi nhận. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Independent, Rvvoenkory, Liveuamap).
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/479956/
#Azov #lữ đoàn Azov #Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #thành phố Pokrovsk #chiến sự Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT