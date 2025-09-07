Lữ đoàn UAV Rubicon đang tàn phá tuyến phòng thủ của Ukraine

Hà Nội

Quân sự

6.0000 quân của Lữ đoàn UAV Rubicon Nga tàn phá tuyến phòng thủ của Ukraine. Binh sĩ Ukraine thừa nhận Rubicon đang gây ra mối đe dọa lớn với họ.

Lữ đoàn máy bay không người lái (UAV) Rubicon của quân đội Nga (RFAF), dù mới được thành lập, nhưng đã trở thành biến số lớn nhất trên chiến trường Nga-Ukraine. Đơn vị tinh nhuệ này, gồm 6.000 quân, đã thiết lập một mạng lưới giám sát ba chiều trên chiến trường Pokrovsk, Kostiantynivka.
UAV điều khiển bằng sợi quang Orion-2 của Lữ đoàn, với khả năng chống nhiễu mạnh mẽ, có thể xuyên thủng hàng rào tác chiến điện tử của quân đội Ukraine (AFU) và triển khai chính xác các loại mìn thông minh từ khoảng cách tới 15 km.
Theo báo cáo của RFAF, Lữ đoàn Robicon đã tiêu diệt hơn 2.000 mục tiêu của AFU trong 30 ngày qua, bao gồm 127 xe tăng, 83 khẩu pháo và 23 căn cứ điều khiển UAV. Lữ đoàn Rubicon đang nổi lên như một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trên tiền tuyến.
Tại Kostiantynivka, các trắc thủ điều khiển UAV của Lữ đoàn Rubicon đã sử dụng camera ảnh nhiệt để theo dõi một xe tăng Leopard 2A4 của AFU. Sau đó 3 chiếc UAV FPV, được trang bị đầu đạn nổ lõm, đã biến chiếc xe tăng trị giá 5 triệu USD thành sắt vụn, tại ngã tư đường Pushkin.
Một binh sĩ Ukraine có biệt danh Andrii, thuộc Tiểu đoàn UAV 419, đã kể về vụ tấn công của Rubicon mà anh tận mắt chứng kiến: "Súng chống UAV của chúng tôi hoàn toàn không thể bắn trúng những 'bóng ma' này; chúng giống như đôi mắt tử thần, có mặt ở khắp mọi nơi”.
Tháng 8/2024, trong chiến dịch phản công vào Kursk, Lữ đoàn Rubicon đã đóng vai trò then chốt giúp Nga đẩy lùi Ukraine khỏi khu vực. Bằng cách đánh vào bên sườn và cắt các tuyến hậu cần bằng UAV cáp quang, RFAF cuối cùng buộc Kiev phải rút lui sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.
Sự xuất hiện của Lữ đoàn Rubicon tại mặt trận Kostiantynivka, đã buộc AFU phải thay đổi toàn bộ tuyến tiếp vận, khi đã phải chịu sức ép liên tục. Vào tháng 7 vừa qua, một binh sĩ Ukraine cho rằng, Lữ đoàn Rubicon đánh dấu bước ngoặt trong chiến thuật UAV ngày càng hiệu quả của Nga.
Ban đầu, Ukraine là bên đã sử dụng UAV hiệu quả hơn và ngăn đà tiến của Nga trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, người Nga đã rút được kinh nghiệm. Tới năm 2024, tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược và Nga tỏ ra nhanh chân hơn. Ngay cả Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky cũng phải thừa nhận, Nga hiện vượt trội “cả về số lượng lẫn phạm vi sử dụng" UAV.
Được thành lập nửa cuối năm 2024, Trung tâm Rubicon thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng trở thành đơn vị tinh nhuệ. Đơn vị gồm 12 phân đội, bao phủ từ các loại radar trinh sát, UAV FPV, UAV trinh sát, UAV tự sát lảng vảng Lancet, UAV cánh cố định; thậm chí cả xe không người lái (USV), cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.
Các chuyên gia phương Tây cảnh báo, Lữ đoàn Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này giúp cho RFAF phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.
Chuyên gia Mariia Berlinska, lãnh đạo dự án Victory UAVs của Ukraine, cảnh báo Lữ đoàn Rubicon đang mở rộng thành lực lượng hàng nghìn người. “Đến mùa thu, có thể sẽ có ít nhất 5.000-6.000 chuyên gia hoạt động theo ê-kíp được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Ai từng đối mặt với Rubicon đều thừa nhận họ cực kỳ hiệu quả".
Cốt lõi của cuộc tấn công mùa hè của Nga nằm ở chiến thuật "tiêu hao thông minh". Sử dụng các đàn UAV để giám sát chiến trường 24/7, RFAF có thể tấn công chính xác các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, theo kiểu “bắn tỉa” từ trên không, gây nên nỗi khiếp sợ cho lực lượng vận tải của AFU cho tuyến đầu.
Trên chiến trường Pokrovsk, RFAF đã sử dụng các bãi mìn thông minh do UAV rải để cô lập AFU thành nhiều cứ điểm tách biệt mà không thể chi viện cho nhau. Lực lượng tăng viện từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của AFU, cố gắng đột phá vòng vây, đã vấp phải hỏa lực pháo binh do UAV chỉ điểm, gây ra tổn thất nặng nề.
Một điều còn quan trọng hơn về mặt chiến lược là việc Lữ đoàn Rubicon đã phá bỏ hàng rào phòng thủ tâm lý của AFU. Trên mặt trận Pokrovsk – Kostiantynivka, Lữ đoàn Rubicon đã phát các bản ghi âm về gia đình binh lính Ukraine qua loa phóng thanh, phối hợp các cuộc tấn công chính xác để gây hoảng loạn.
Các nhà tâm lý học quân sự Ukraine, tiết lộ rằng tỷ lệ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) ở binh lính tiền tuyến, đã tăng vọt từ 5% trước chiến tranh lên 35%, thậm chí một số người còn từ chối thực hiện nhiệm vụ.
Mặc dù AFU, với sự giúp đỡ của các chuyên gia NATO, làm mọi cách để ngăn chặn lực lượng UAV của Nga nói chung và Lữ đoàn Rubicon. Nhưng sự lớn mạnh của Lữ đoàn Rubicon, cho thấy phía Nga đã học hỏi nhanh chóng và áp dụng thành công chiến thuật tác chiến UAV ở quy mô công nghiệp. Ukraine giờ đang chạy đua với thời gian để phát triển biện pháp đối phó. (nguồn ảnh Forbes, Ukrinform, TASS).
